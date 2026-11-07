Azul Azul tiene plazo para definir a los siete integrantes de su nuevo directorio tras la salida de Cecilia Pérez.

Universidad de Chile se prepara para un importante cambio en su estructura dirigencial. Azul Azul tendrá una nueva conformación de directorio y ya existe una fecha clave para conocer a quienes asumirán el control de la concesionaria.

Según informó Cooperativa Deportes, la junta de acreedores encabezada por Eduardo Godoy, liquidador de Sartor, trabaja contra el tiempo para completar los siete integrantes del directorio de transición.

Cecilia Pérez no continuará finalmente en Azul Azul.

Los nombres que suenan para el nuevo directorio de la U

El plazo establecido apunta al próximo 13 de noviembre, jornada en que se realizará la reunión de directorio y se concretarán movimientos importantes en la administración de la sociedad anónima que controla al cuadro estudiantil.

Uno de los cambios más relevantes será la salida de la mesa encabezada por Cecilia Pérez, quien dejará su participación en la dirigencia de Azul Azul.

En medio de la búsqueda de nuevos integrantes, uno de los nombres que tomó fuerza es el de Gerardo Varela, exministro de Educación durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

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De acuerdo con información del periodista Cristián Arcos en ADN Radio, su nombre aparece entre las alternativas que se manejan para integrar la nueva estructura dirigencial.

Pero los movimientos no se limitan a la conformación del directorio. También existen novedades en el escenario financiero de la concesionaria.

Según la información, en el sector financiero tomó fuerza una propuesta para adquirir en un paquete único el 63% de la participación que estaba en manos de Tactical Sport.

Así, los próximos días serán determinantes para el futuro institucional de Universidad de Chile, que se encamina a una nueva etapa dirigencial con la definición de sus siete representantes de transición.

En resumen…