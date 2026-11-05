¿Colo Colo y la U en la final? Así están quedando las llaves de la Copa Chile

Los azules dieron vuelta la serie y eliminaron a Deportes Antofagasta, para clasificar a semifinales del torneo copero.

Universidad de Chile tenía una dura misión en los cuartos de final de la Copa Chile, porque debía remontar una serie que estaba perdiendo 2-0 frente a Deportes Antofagasta, y lo logró.

El equipo de Fernando Gago se hizo fuerte en el estadio Santa Laura y se impuso por 4-0, con gran presentación de Octavio Rivero, quien vivió su mejor jornada en el año con la camiseta azul.

La U supo voltear la serie frente a los Pumas y anotó su nombre en las semis, donde espera rival, el que saldrá entre el ganador de la llave entre Coquimbo Unido y Unión La Calera.

Los Piratas pusieron un pie en la ronda de los cuatro mejores, porque vencieron en la ida jugada en el estadio Nicolás Chahuán por 2-0, y todo se define recién el 24 de noviembre en el Francisco Sánchez Rumoroso.

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Colo Colo vs O’Higgins, la semifinal confirmada en la Copa Chile

La única semifinal que está confirmada en la Copa Chile es la que disputarán Colo Colo y O’Higgins, que accedieron de forma sencilla al tramo final del torneo.

Los albos recién pudieron cerrar su compromiso de vuelta de cuartos de final ante Deportes Puerto Montt el pasado lunes, donde vencieron por 3-0 en el Monumental.

Octavio Rivero marcó un doblete en la U. Dragomir Yankovic/Photosport

En tanto, O’Higgins demuestra que es un equipo serie en llaves de eliminación directa (también está en la final de la Copa de la Liga ante Coquimbo) y dejó en el camino a Deportes Concepción.

En resumen, sí puede haber una final entre Colo Colo y Universidad de Chile, pero para ello tienen que vencer a sus duros oponentes de semifinales.

En síntesis

Universidad de Chile clasificó a semifinales tras golear 4-0 a Deportes Antofagasta.

clasificó a semifinales tras golear a Deportes Antofagasta. Colo Colo vs O’Higgins disputarán la única semifinal ya confirmada de la Copa Chile .

disputarán la única semifinal ya confirmada de la . Coquimbo Unido venció 2-0 a La Calera y definirá la llave el 24 de noviembre.