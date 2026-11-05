Universidad de Chile enfrentará a Cobresal en la fecha en que Colo Colo podría coronarse como campeón. Por esta razón, habrá duelos en simultáneo y con especial transmisión.

El Romántico Viajero se había ilusionado con alcanzar a los Albos tras un bajón de los dirigidos por Fernando Ortiz. Sin embargo, la derrota frente a Universidad Católica en el Claro Arena, le dejó en bandeja de plata la opción de dar la vuelta olímpica a los de Macul.

¿Dónde ver a U. de Chile vs Cobresal?

Este encuentro no contará con transmisión televisiva. La única opción para verlo será a través de la aplicación de TNT Sports en HBO Max, donde estará disponible en formato streaming. Colo Colo ante Ñublense irán por TNT Sports Premium y también por la mencionada aplicación.

¿A qué hora juegan los Azules?

Universidad de Chile enfrentará a Cobresal este domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas, en el Estadio El Teniente de Rancagua. En ese mismo horario, los Albos visitarán a Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

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La última bala de U. de Chile

Universidad de Chile quedó a 10 puntos de Colo Colo, por lo cual a los Albos les basta con una victoria para ser campeones frente a Ñublense. El Bulla ya no tiene margen de error, solo necesita ganar para esperar una ayuda de los Diablos Rojos.

Cobresal no ha tenido una buena campaña, por lo cual está en la pelea por el descenso. Están a 4 puntos de Universidad de Concepción, por lo que si derrotan al Bulla, estarían dando un paso muy importante de cara a la salvación.

Pino anotó ante la U en el primer semestre. Imagen: Photosport

Los dirigidos por Gustavo Huerta ya saben lo que es vencer a Universidad de Chile. En la primera rueda les ganaron por 1-0 en El Salvador, gracias a un golazo de Steffan Pino. Ahora intentarán hacer lo mismo en Rancagua, con Colo Colo también apoyándolos.