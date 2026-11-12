Pese a que se jugarán partidos cruciales en todos los frentes posibles, hay dos duelos que por temas técnicos no se podrán disputar en la franja de las 18:00 horas este domingo.

La fecha 30 de la Primera B 2026 por fin podrá jugarse luego de la resolución de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP en torno al caso San Marcos de Arica. El cuadro nortino finalmente se salvó de la desafiliación, razón por la cual podrá seguir jugando en nuestra división de plata.

Con esto, la última fecha de la Liga Ascenso se llevará a cabo este domingo 15 de noviembre, con partidos de verdad cruciales en la diferentes luchas en la tabla, ya sea por el título, un lugar en la liguilla o salvarse del descenso.

Por lo mismo, era casi un hecho que toda esta fecha 30 en su totalidad debía jugarse en simultáneo. Sin embargo, el sitio web de la ANFP se confirmó el insólito motivo “técnico” por el cual esto no podrá ser posible.

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La ausencia de VAR, el motivo detrás de insólita programación de la Primera B

Mientras el grueso de los partidos se jugarán a las 18:00 horas, hay dos que romperán esto. A las 12:00 horas jugarán Wanderers y Copiapó en Valparaíso, mientras que a las 20:30 se verán las caras Recoleta y Deportes Iquique en La Pintana.

¿La razón de esto? Pues de acuerdo a la ANFP, por “condiciones técnicas asociadas al proveedor del sistema VAR no es posible programar todos los partidos en el mismo horario”.

Así las cosas Wanderers, Copiapó, Recoleta e Iquique deberán jugar en diferentes franjas su opción de meterse en la liguilla o el lugar que ocuparán en caso de clasificar a esta etapa del torneo.

Así se jugará la fecha 30 de la Primera B 2026

Santiago Wanderers vs. Copiapó / 12:00 horas / Estadio Elías Figueroa de Valparaíso

/ Estadio Elías Figueroa de Valparaíso Magallanes vs. Antofagasta / 18:00 horas / Estadio Municipal de San Bernardo

/ Estadio Municipal de San Bernardo San Marcos de Arica vs. San Luis de Quillota / 18:00 horas / Estadio Carlos Dittborn

/ Estadio Carlos Dittborn Unión San Felipe vs. Unión Española / 18:00 horas / Estadio Municipal de San Felipe

/ Estadio Municipal de San Felipe Santa Cruz vs. Rangers / 18:00 horas / Estadio Joaquín Muñoz García

/ Estadio Joaquín Muñoz García Cobreloa vs. Puerto Montt / 18:00 horas / Estadio Zorros del Desierto de Calama

/ Estadio Zorros del Desierto de Calama Deportes Recoleta vs. Iquique / 20:30 horas / Estadio Municipal de La Pintana

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En síntesis