Los siete encuentros que restan por jugar de la última fecha del ascenso se jugarán el domingo 15 de noviembre, pero sólo dos no se jugarán a la par del resto por una particular razón.

Tras todos los intentos de escritoriazos en Primera B que acabaron rechazados en el Tribunal de Disciplina, finalmente vuelve lo que todos queremos, que se defina todo en la cancha, y así ocurrirá este domingo 15 de noviembre con la última fecha.

Los siete juegos que restan por disputarse de la jornada 30 se jugarán en el día antes señalado, pero en tres bloques horarios, donde el punto neurálgico se dará a partir de las 18:00 horas, con la disputa de cinco encuentros en paralelo, que definirán el título y el descenso a Segunda División.

Sólo dos de los lances se jugarán en horario diferente al resto por un motivo muy particular que explicó la ANFP en su sitio oficial: “Por condiciones técnicas, asociadas al proveedor del sistema VAR no es posible programar todos los partidos en el mismo horario”, esto en referencia a la empresa TVTel.

Estos encuentros en Primera B serán el que jueguen Santiago Wanderers y Deportes Copiapó en Valparaíso que se jugará a las 12:00 horas; y el de Deportes Recoleta con Iquique en La Pintana a partir de las 20:00 horas. El resto, todo a las seis de la tarde.

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La programación de la última fecha en Primera B

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE

Santiago Wanderers vs. Copiapó / 12:00 horas / Estadio Elías Figueroa de Valparaíso

Magallanes vs. Antofagasta / 18:00 horas / Estadio Municipal de San Bernardo

San Marcos de Arica vs. San Luis de Quillota / 18:00 horas / Estadio Carlos Dittborn

Unión San Felipe vs. Unión Española / 18:00 horas / Estadio Municipal de San Felipe

Santa Cruz vs. Rangers / 18:00 horas / Estadio Joaquín Muñoz García

Cobreloa vs. Puerto Montt / 18:00 horas / Estadio Zorros del Desierto de Calama

Deportes Recoleta vs. Iquique / 20:30 horas / Estadio Municipal de La Pintana

En síntesis