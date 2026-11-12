Tras todos los intentos de escritoriazos en Primera B que acabaron rechazados en el Tribunal de Disciplina, finalmente vuelve lo que todos queremos, que se defina todo en la cancha, y así ocurrirá este domingo 15 de noviembre con la última fecha.
Los siete juegos que restan por disputarse de la jornada 30 se jugarán en el día antes señalado, pero en tres bloques horarios, donde el punto neurálgico se dará a partir de las 18:00 horas, con la disputa de cinco encuentros en paralelo, que definirán el título y el descenso a Segunda División.
Sólo dos de los lances se jugarán en horario diferente al resto por un motivo muy particular que explicó la ANFP en su sitio oficial: “Por condiciones técnicas, asociadas al proveedor del sistema VAR no es posible programar todos los partidos en el mismo horario”, esto en referencia a la empresa TVTel.
Estos encuentros en Primera B serán el que jueguen Santiago Wanderers y Deportes Copiapó en Valparaíso que se jugará a las 12:00 horas; y el de Deportes Recoleta con Iquique en La Pintana a partir de las 20:00 horas. El resto, todo a las seis de la tarde.
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La programación de la última fecha en Primera B
DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE
- Santiago Wanderers vs. Copiapó / 12:00 horas / Estadio Elías Figueroa de Valparaíso
- Magallanes vs. Antofagasta / 18:00 horas / Estadio Municipal de San Bernardo
- San Marcos de Arica vs. San Luis de Quillota / 18:00 horas / Estadio Carlos Dittborn
- Unión San Felipe vs. Unión Española / 18:00 horas / Estadio Municipal de San Felipe
- Santa Cruz vs. Rangers / 18:00 horas / Estadio Joaquín Muñoz García
- Cobreloa vs. Puerto Montt / 18:00 horas / Estadio Zorros del Desierto de Calama
- Deportes Recoleta vs. Iquique / 20:30 horas / Estadio Municipal de La Pintana
En síntesis
- Tras los fallos del Tribunal, la última fecha de Primera B se jugará el domingo 15.
- Cinco partidos irán en paralelo a las 18:00 horas para definir el título y el descenso.
- Por topes técnicos del VAR, Wanderers jugará a las 12:00 y Recoleta a las 20:00 horas.