El ex delantero de Universidad de Chile tuvo una recaída este viernes y terminó en un centro asistencial, según contaron en Chilevisión.

El ex futbolista Mauricio Pinilla, que destacara en la selección chilena y Universidad de Chile, entre otros equipos, tuvo una errática participación en el programa Vértigo, donde contó impactantes episodios de su vida.

“He tenido una depresión fuerte, he vivido momentos muy complicados. He tenido tres intentos de suicidio y he estado internado en cuatro clínicas psiquiátricas. Son cosas que nunca había contado“, fue una de las declaraciones más fuertes del ex deportista.

“Hoy me siento más feliz que nunca, porque tengo toda la energía y toda la pasión. Ustedes son testigos de que cada vez que me pongo frente a una cámara trato de ser el mejor y me siento el mejor”, explicó Pinilla sobre su momento.

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Primer Plano revela que Mauricio Pinilla volvió a ser internado de urgencia

A pesar de la última declaración de Mauricio Pinilla, donde declaró sentirse “feliz”, las últimas informaciones dan cuenta que esa situación está muy lejos de ser cierta y en el programa Primer Plano de Chilevisión revelaron que volvió a ser internado.

El periodista Pablo Candia reveló que el ex seleccionado nacional fue hospitalizado en la Clínica de la Universidad de Los Andes, debido a un nuevo cuadro complejo de su salud mental.

Eso no fue todo, ya que la periodista Constanza Ganem contó el desgarrador momento que vivió la hija mayor de Mauricio Pinilla, quien junto a una amiga buscó de forma desesperada información sobre su padre.

La comunicadora dio a conocer que la hila del ex jugador acudió a la Clínica Las Condes en primera instancia para conocer el estado de su padre, pero luego se trasladó junto a una amiga a la unidad psiquiátrica de la Clínica de la Universidad de Los Andes, donde supuestamente estaba internado Mauricio Pinilla.

Mayores detalles del estado de salud de Mauricio Pinilla se desconocen, justo el día después de su participación en el programa Vértigo.

En síntesis

Mauricio Pinilla fue hospitalizado en la Clínica de la Universidad de Los Andes por salud mental.

en la Clínica de la Universidad de Los Andes por salud mental. El exfutbolista confesó en el programa Vértigo que tuvo tres intentos de suicidio y depresión.

que tuvo y depresión. Su hija mayor acudió a la Clínica Las Condes y Universidad de Los Andes para buscarlo.