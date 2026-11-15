El fútbol deja de lado los escritorios y vuelve a las canchas, donde Cobreloa y San Luis se juega el título y una terrorífica jornada en el descenso.

Una jornada llena de emociones se vivirá esta jornada cuando se juegue en la cancha la última fecha de la Primera B, con la definición del título y el descenso en la segunda categoría.

Luego de el salvavidas de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina para San Marcos de Arica, todo se mantiene y la expectación se traslada donde verdaderamente siempre tuvo que estar.

Por lo mismo te adelantamos cómo se jugará este 15 de noviembre lleno de fútbol, donde en todas las canchas se estará jugando algo importante, en duelo de dientes apretados.

San Luis quiere ser la sorpresa por el título. Foto: Pedro Tapia/Photosport

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Todos se juegan algo en la última fecha

La emoción comenzará en Valparaíso, a las 12.00 horas, con el compromiso de Santiago Wanderers ante Deportes Copiapó, donde los mineros aspiran a meterse en la liguilla del ascenso.

Aunque la mayor expectación será a contar de las 18.00 horas donde se disputen los duelos por el título, los cupos a la liguilla y el terrorífico descenso en un duelo del terror.

Cobreloa recibirá a Puerto Montt en Calama con aspiraciones de levantar el título, mientras que San Luis visitará a San Marcos de Arica en el norte, con las mismas ilusiones.

A la noche por la cantidad de partidos, quedará Deportes Recoleta vs Deportes Iquique, quienes cerrarán todos los fuegos a contar de las 20.30 horas, aunque ya sabrán todos los marcadores.

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Programación de la Primera B

Santiago Wanderers vs Deportes Copiapó, 12.00 horas. Valparaíso

San Marcos vs San Luis, 18.00 horas, Arica.

Cobreloa vs Puerto Montt, 18.00 horas. Calama.

Magallanes vs Antofagasta 18.00 horas. San Bernardo.

U. San Felipe vs U. Española, 18.00 horas. San Felipe.

Santa Cruz vs Rangers, 18.00 horas. Santa Cruz.

Recoleta vs Iquique, 20.30 horas. Recoleta

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