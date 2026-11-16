El entrenador interino de la Roja retrucó con mucha convicción la última queja del Rey en torno a sus decisiones en el Equipo de Todos. ¿Eduardo Vargas, Charles Aránguiz, Fernando Zampedri? Todos ellos, incluido el King, salieron al baile.

Nicolás Córdova afina detalles para disputar el segundo amistoso que la selección chilena tendrá ante Colombia y en el primero, que resultó con una derrota 1-0 en Cali, Arturo Vidal lanzó una vez más duros cuestionamientos en contra de las decisiones del entrenador.

No sólo criticó lo defensivo que se plantó el equipo en el estadio Pascual Guerrero. También fustigó la ausencia de jugadores experimentados. Y pidió expresamente por los llamados de Eduardo Vargas, de Charles Aránguiz y del inminente heptagoleador del fútbol chileno, Fernando Zampedri.

En ese contexto, al entrenador le consultaron abiertamente por esos dichos de Vidal. Y hubo una postura firme de Córdova. “Es la misma respuesta para quienes preguntan por qué no llamamos a Charles Aránguiz o Eduardo Vargas. ¿Cuántos partidos tiene Vargas? Más de 100. ¿Necesitan estos partidos? No necesitan”, aseguró el adiestrador.

Nicolás Córdova arguyó por qué no hay muchos jugadores experimentados en la Roja. (Jeff Lee/Photosport).

“Ellos ya saben lo que es cantar el himno, viajar, terminar un partido a las 11 de la noche, comer en el camarín, subirse al avión, dormir incómodos, llegar y volver a entrenar. Saben todo eso. Los chicos que están en este proceso, la mayoría no lo sabe”, manifestó Córdova.

Prosiguió con su argumentación. “Hay que ponerlos en el contexto. No sabemos cuál es el fixture, por los puntos capaz toca el viernes jugar en Santiago e ir a jugar a Venezuela. O te toca el viernes allí y volver después a jugar con Brasil. Si no generas esto para ellos, no puedes jugar las Clasificatorias”, explicó Córdova.

Arturo Vidal otra vez se quejó del trabajo de Córdova. (Javier Torres/Photosport).

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La respuesta de Córdova a Vidal por sus decisiones en la selección chilena

De hecho, Nicolás Córdova incluyó a Arturo Vidal explícitamente en la intervención en torno a sus convocatorias de la selección chilena. “Nosotros con Felipe (Correa) vamos a todos los partidos, ¿creen que no me doy cuenta cómo juega Eduardo? Obvio que me doy cuenta”, dijo el DT.

Nicolás Córdova está convencido de su trabajo en la selección chilena. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“¿Cómo juega Charles o los goles que hace Zampedri o cómo juega Arturo? Nos damos cuenta. Son jugadores tremendamente válidos, de los mejores que hemos tenido en la historia de nuestro fútbol”, manifestó también el otrora entrenador de Santiago Wanderers, Palestino y Universitario de Perú.

Aunque también aclaró a qué se debe que no estén. “Una de las cosas por las que estoy acá es para hacer jugar a los jugadores que nadie tenía en consideración: (Jonathan) Villagra, (Diego) Ulloa, (Agustín) Arce. Vine a rejuvenecer el equipo y se ha hecho”, dijo Córdova.

Jonathan Villagra marca a Jhon Arias en el amistoso de Chile vs Colombia. (Oswaldo Paez, Vizzorimages/Photosport).

Eso sí, finalmente le dio la razón en un punto al King. “En las Clasificatorias hay que usar a los jugadores que están mejor en ese momento. Sin dudas, pero hoy el proceso es otro”, sentenció el DT, quien tuvo que reemplazar al lesionado Ulloa por un lateral izquierdo del Espanyol B.

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¿Cuándo juega Chile vs Colombia el segundo amistoso de esta fecha FIFA?

Chile recibirá a Colombia este martes 17 de noviembre a contar de las 20 horas. Originalmente, el partido se iba a jugar en el Estadio Nacional, pero se cambió el recinto y se disputará en el estadio Monumental.