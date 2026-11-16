El nuevo mandamás sabe que los hinchas quieren renovarlo de inmediato, pero asegura que tendrá tiempo para meditar.

Universidad de Chile inició un nuevo proceso con la nueva directiva de Azul Azul, donde esta jornada fue presentado como presidente Eduardo Álamos, quien de inmediato se tuvo que poner al frente.

El nuevo mandamás tiene que asumir algunos inconvenientes todavía no cerrados en el club, como es la renovación de la gran figura que tiene el plantel: Charles Aránguiz.

El volante, que si bien tiene una renovación automática, se ha tomado el tiempo para ver los cambios del club y el proyecto deportivo para seguir como capitán del equipo.

Charles Aránguiz genera dudas en la U. Foto: Andres Pina/Photosport

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Charles Aránguiz para los 100 años de la U

Eduardo Álamos sacó la voz por la situación de Charles Aránguiz, de manera de calmar las pasiones a los que han entregado versiones de posibles salidas del volante.

“Es un ídolo del club para los que somos fanáticos y su nombre emociona. Charles se tomará el tiempo y quiere llegar a final de año para ver lo que hará”, explicó.

En ese sentido, asegura que tienen confianza que lo verá como el capitán del centenario de los azules, pero que de ninguna manera lo van a apurar en sus decisiones.

“Estoy convencido que va continuar, lo queremos para los 100 años, es referente, no lo vamos a presionar, es un profesional de calidad, viene a entrenar hasta en los feriados. Hay que darle tiempo y lo vamos a respetar”, detalló.

Mira sus declaraciones en la U: