Un grupo de WhatsApp donde participan dirigentes, ex jugadores y seguidores, ha sido la cuna de la defensa para Eduardo Álamos.

Eduardo Álamos inició su gestión como presidente de Azul Azul con varios rumores sobre su anterior paso en Universidad de Chile, donde apuntaban el inicio del nexo con Huachipato.

Algo que el propio mandamás se encargó de aclarar en su presentación, aludiendo que su cargo de gerente general, en ese tiempo, no revisaba temas de la comisión fútbol ni menos refuerzos.

Una versión que se han dedicado en expandir, donde hay protagonistas como ex jugadores, ex dirigentes, actuales directores e hinchas, que confirman esta postura de manera de sacar ese rumor de todos los sectores de la U.

Eduardo Álamos comenzó con polémica la presidencia de la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Los chats que defienden al nuevo presidente de la U

Dentro del mundo bullanguero han proliferado los grupos de WhatsApp de hinchas de Universidad de Chile, donde en más de alguno incluso participan dirigentes, jugadores y ex leyendas.

Fue en uno de ellos donde ex directores de Azul Azul, como Sergio Weinstein, quien estuvo con Carlos Heller, se ha encargado de contar la verdad, dejando en claro que Álamos no ha tenido nada que ver con jugadores ni menos lo que fue apuntado por Huachipato.

Situación que ha mantenido otros que fueron parte del directorio, como el abogado José Joaquín Laso, quien mantuvo una postura disidente en todo momento al bloque de Michael Clark, quien también ha ocupado tiempo en disipar las versiones.

Algo donde incluso ha participado Sergio Vargas, destacando las capacidades de Álamos en la interna de Universidad de Chile, además confiando en el trabajo de alguien que es reconocido hincha azul.