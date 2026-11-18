Eduardo Álamos contó detalles de su charla con el técnico argentino y los jugadores, de manera de entregar tranquilidad.

Universidad de Chile sigue trabajando pese a los cambios dirigenciales, como el del nombramiento de Eduardo Álamos como el nuevo presidente de la concesionaria Azul Azul.

Por lo mismo, era importante el primer acercamiento del mandamás con el cuerpo técnico de Fernando Gago, además de todo el plantel de jugadores, en algo que sucedió en la jornada del martes.

Así al menos lo detalló Álamos quien, en conversación con la radio ADN, sigue dando señales de un respaldo total del argentino en la banca de la U para los 100 años de la institución.

Fernando Gago tiene objetivos por cumplir este año en la U. Foto: U de Chile.

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Eduardo Álamos le entregó un mensaje al plantel de la U

Fue el propio Eduardo Álamos quien contó los detalles del encuentro que tuvo con el plantel en el Centro Deportivo Azul, además la primera conversación con Fernando Gago.

“Me reuní con Fernando Gago a primera hora en la mañana. Tuvimos una conversación franca, directa y quedé gratamente sorprendido por su actitud de aportar al club y ser parte de esta institución”, explicó.

Por lo mismo, detalla que el argentino está convencido de seguir, teniendo en cuenta que tiene contrato por todo 2027: “Me sorprendió el cariño que le ha tomado a este equipo en tan poco tiempo”.

“Luego me presenté al plantel. Simplemente los saludé y les transmití tranquilidad, de que se encarguen de jugar y nosotros de servir al club”, detalló Álamos.