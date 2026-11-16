Jorge Fossati quedó muy molesto por el trato le dio la dirigencia del Romántico Viajero. Tuvo su revancha.

Universidad de Chile tuvo un año movido en lo que respecta a su entrenador. De hecho, Jorge Fossati estuvo cerca de arribar, pero terminaron eligiendo a Fernando Gago.

El Romántico Viajero había logrado estabilidad con Gustavo Álvarez en la banca. Luego de su salida, el elegido fue Francisco Meneghini, aunque los buenos resultados nunca llegaron y tras solo 7 partidos, se fue del CDA sin pena ni gloria.

Fossati es campeón en Uruguay

Después de la salida de Paqui Meneghini, Universidad de Chile se metió en el mercado de entrenadores para tener un reemplazo lo antes posible. Uno de los nombres que estuvo cerca de llegar fue Jorge Fossati, reconocido entrenador uruguayo multicampeón, incluso con experiencia a nivel de selecciones.

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Sin embargo, a Fossati no le gustó el cómo manejaron la negociación desde el Bulla y los críticó. “¿Cómo fue que me dijo? Una ronda de entrevistas. Y bueno, será que tengo muchos años. No me había pasado, repito. Me sentí que estaba en un casting. Y nada, también se lo dije“, contó a La Tercera.

Pues bien, finalmente en Universidad de Chile contrataron a Fernando Gago y Jorge Fossati se fue a dirigir tiempo después a Liverpool de su país. ¿Cómo le fue? Pues bien, haciéndole honor a su exitosa carrera, fue campeón.

Los Negriazules dieron la vuelta olímpica al vencer a Danubio por 2-1 y de esta manera, se quedaron con el Clausura 2026 del fútbol de Uruguay. Con esto, Fossati sumó una nueva estrella a su exitoso currículum, el cual incluye festejos con Peñarol, Liga de Quito, Cerro Porteño y Universitario, entre otros. Hasta bailecito metió el entrenador de 73 años en la celebración.

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Universidad de Chile por su parte, ya perdió la opción de ser campeón en el fútbol chileno, pero Fernando Gago intenta clasificar a la Copa Libertadores 2027 mediante el Chile 2. Solo el tiempo responderá si fue buena la elección de la dirigencia azul.