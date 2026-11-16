El nuevo mandamás de Azul Azul golpea la mesa con lo que quieren con el equipo para los 100 años, donde tienen considerado al argentino.

Eduardo Álamos fue presentado esta jornada como el nuevo presidente de Azul Azul, por lo que liderará a Universidad de Chile, al menos, hasta el mes de abril, cuando se venda la parte que tenía el grupo Sartor.

Pese a ser un directorio de transición, fue el mandamás quien apunta alto para los 100 años del club, donde deja en claro las tareas para Fernando Gago y sus jugadores.

“Uno de los principales objetivos con la Casa de Estudios es reforzar el plantel en 2027, no ser campeones es un fracaso. Debemos ir siempre por el torneo y por eso nos vamos a preparar, tenemos un tremendo equipo que se prepara para tener refuerzos y también esperamos clasificar a la Copa Libertadores”, cerró.

Fernando Gago valoró la clasificación de la U.

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Conversación con Gago y armar el plantel 2027

Eduardo Álamos dejó en claro que, más allá de que todavía no ha conversado con Fernando Gago, saben que quieren contar con el entrenador argentino el próximo año.

“Fernando tiene contrato hasta 2027 y eso lo que esperamos que se de, como decía, venimos recién integrándonos, no hemos visito temas. Una persona con contrato y alguien que ha sido positivo esperamos que se mantenga”, explicó.

En ese sentido deja en claro que la tarea es ir por lo más alto, donde estuvo presente en el último título de la U, cuando se van a cumplir 10 años desde esa corona.

“La última vez que estuve en este club fui campeón en 2017 y han pasado muchos años. Esperamos reforzar en las líneas conocidas por todos para tener un equipo competitivo nacional e internacional. Se verán los detalles los próximos días”, finalizó.

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