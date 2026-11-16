El nuevo presidente de la concesionaria se desmarca de Michael Clark, asegura que trabajarán con la Casa de Estudios.

Eduardo Álamos fue presentado como el nuevo presidente de Azul Azul, donde le tocará llevar adelante un periodo de transición al mando de Universidad de Chile, tras el escándalo del caso Sartor.

Por lo mismo, antes de iniciar la conferencia de prensa, quiso marcar diferencias de esta nueva mesa de directores, dejando en claro que tendrá transparencia total con los hinchas.

“Quiero decir que el hecho de ser presidente me otorga el honor más grande en mi vida, agradezco al directorio que me eligió por unanimidad y vamos a tener grandes personas, este directorio somos todos hinchas de la U y comprometidos que todo salga bien delante”, explicó.

Eduardo Álamos como presidente de U de Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Álamos hace una promesa a los hinchas

Eduardo Álamos se puso al mando de Universidad de Chile, donde detalló de inmediato las tareas que le vienen por delante, para poder ordenar la casa de una vez por todas.

“Claramente nosotros no ingresamos en una situación normal como directores, hay un presidente que eligió el directorio que está en prisión preventiva, por eso hemos conformado un comité de auditoria y finanza robusto, que tiene generalmente 3 personas y ahora habrá 5 personas para revisar todo, además de yo y Burgos (vicepresidente); la transparencia tiene que ser optima y que se note la diferencia”, detalló.

Por lo mismo, en su primera intervención manifestó el primer plan que tiene que llevar adelante, de la mano de la Casa de Estudios de la Universidad de Chile: “Uno de los principales objetivos del director es afianzar relación con la Casa de Estudios, que se sientan parte del club y las decisiones”.

“La primera medida es tomar reunión con directora y prorrectora para una relación de los valores de la Casa de Bello reflejados en el club, queremos hacerlos partes, no debiese ser difícil que nos pongamos de acuerdo para todos remar para el mismo lado. Tenemos que funcionar en manera conjunta y espero se solucione lo mas rápido”, finalizó.

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