El nuevo presidente de Azul Azul dio detalles de lo que será su trabajo como el big boss del CDA.

En Universidad de Chile soplan vientos de cambios. Y quien canta “Wind of change” en el CDA no es Scorpions, sino que Eduardo Álamos, el nuevo presidente de Azul Azul.

Luego de que el liquidador Eduardo Godoy ordenara la elección de un nuevo directorio, Cecilia Pérez tuvo que dejar su corto periodo al mando del Romántico Viajero. En su reemplazo asumió Álamos. Un desconocido para muchos, pero con trabajo previo en la sociedad anónima.

La crisis queda atrás según Álamos

En sus primeras horas como nuevo presidente de Azul Azul, Eduardo Álamos ha conversado con diversos medios de comunicación. Esta vez lo hizo con Metamos Bulla, espacio de Universidad de Chile. Ahí sorprendió al dar por superado los graves problemas que ha enfrentado el club debido al Caso Sartor, pese a que solo lleva 3 días como el mandamás.

“Yo considero que hubo una crisis institucional, pero ya es parte del pasado“, comenzó diciendo. Respecto a la nueva mesa de Azul Azu, destacó que quienes la integran son fanáticos del club. “Tenemos un tremendo directorio donde todos son muy hinchas de la U y son profesionales excelentes en las áreas que lo hacen”, complementó.

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Respecto a sus prioridades en el cargo, Álamos fue enfático en su prioridad como nuevo big boss del Bulla. “El primero es afianzar la relación con la Casa de Estudios y con los directores que la integran”, remarcó el ingeniero comercial.

Finalmente, Eduardo Álamos insistió en intentar bajar el valor de los tickets y abonos para ver a Universidad de Chile durante el 2027. En la actual temporada, los hinchas hicieron violentas protestas e incluso, llamaron a no asistir al estadio por el costoso precio de asistir a los encuentros del León.

Eduardo Álamos es el nuevo jefe de U. de Chile. Imagen: Photosport

“Mi primera propuesta al directorio va a ser bajar el precio de la entrada. Creo que si queremos jugar a estadio lleno y entendiendo el rol social que tiene la Universidad de Chile, no podemos tener unos precios tan altos como los que hay hoy en día“, cerró Álamos.