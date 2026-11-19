El torneo de la Segunda División Profesional sufrirá un importante cambio en su tabla de posiciones luego que se ratificara la sanción a Santiago City.

Santiago City volvió a recibir un duro golpe administrativo y deportivo en la Segunda División Profesional del fútbol chileno. El cuadro capitalino sufrió la resta de tres puntos luego que la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP ratificara el fallo de la Primera Sala.

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, el organismo decidió rechazar de manera unánime la apelación que presentó el club, manteniendo con esto la postura de la Primera Sala del pasado 6 de octubre.

Cabe recodar que los “ciudadanos” fueron castigados luego que la Unidad de Control Financiero (UCF) de la ANFP hiciera una denuncia por incumplimientos relacionados al finiquito del jugador Fabián Núñez.

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En un principio el pago tenía que hacerse a más tarde el 5 de agosto luego del término contractual del 24 de julio. No obstante, el trámite recién se hizo 23 de agosto y el pago se acreditó el 9 de septiembre, de acuerdo al club, porque el jugador estaba fuera del país.

Se mueve la tabla de en la Segunda División del fútbol chileno

Con esta sanción Santiago City pasó de tener 18 a 15 puntos en la liguilla de ascenso, entregándole el liderato en solitario a Trasandino de Los Andes, elenco que suma 18 unidades a solo dos fechas del término del torneo.

Además, otro que se vio beneficiado con este castigo es Deportes Linares, club que está segundo con 17 puntos, pero con un partido por jugar al tener libre en la próxima jornada.

Así está la tabla en la liguilla por el ascenso en la Segunda División Profesional. | Foto: Captura.

Según la citada fuente esta sanción va por carril distinto del proceso disciplinario en el que la Primera Sala determinó la desafiliación del club Santiago City.

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En síntesis