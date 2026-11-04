El elenco metropolitano fue desafiliado por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP por presentar documentación falsa.

La crisis dirigencial del fútbol chileno suma y sigue y este lunes se sumó un nuevo equipo desafiliado, puesto que el Tribunal de Disciplina de la ANFP tomó dicha medida con Santiago City.

La Primera Sala del órgano autónomo con sede (clausurada) en Quilín, tomó la medida por la documentación falsa que presentó el elenco metropolitana, por lo que sale de competencia en la Segunda División.

La medida contra Santiago City se suma a la adoptada con San Marcos de Arica, que también fue desafiliado, pero de Primera B. Ahora, el cuadro rosado avisa que intentará revertir la medida hasta las últimas consecuencias.

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La amenaza de Santiago City tras desafiliación

La dirigencia y abogados de Santiago City respondieron a la medida de la ANFP mediante un comunicado, donde indicaron que apelarán la resolución hasta las últimas consecuencias, para intentar seguir en el fútbol profesional.

“Aclaramos que el pronunciamiento conocido corresponde únicamente al veredicto, encontrándose pendiente la notificación de los fundamentos íntegros de hecho y de derecho que sustentan la decisión adoptada”, parte el escrito del elenco de ascenso.

“Una vez recibida formalmente la sentencia, ejerceremos nuestro legítimo derecho a defensa y presentaremos el correspondiente recurso de apelación ante la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, dentro de los plazos reglamentarios“, agregó Santiago City.

Luego, dan cuenta que irán hasta las últimas consecuencias: “Santiago City utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles para revertir esta determinación y defender sus derechos institucionales”.

“Acudiremos a la Segunda Sala de la ANFP y, de ser necesario, a los tribunales ordinarios de justicia y al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), conforme a sus respectivas competencias y requisitos de admisibilidad”, cerró el comunicado.

El escritorio se toma el fútbol chileno en Primera B y la Segunda División. Ahora sólo falta la Liga de Primera…