El ex futbolista fue detenido en Los Vilos y hoy jueves será puesto a disposición de la justicia.

Francisco Huaiquipán enfrentará a la ley luego de una delicada denuncia de violación en su contra de una menor de edad. El ex Colo Colo fue detenido por esto durante la tarde del miércoles en Los Vilos y hoy jueves será puesto a disposición de la justicia.

El operativo para su detención fue realizado por detectives de la Policía de Investigaciones luego de recibir una orden del Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Luego de ser capturado, el ex jugador fue trasladado a la Región Metropolitana, donde durante esta jornada será procesado. Se espera que en las próximas horas el subprefecto de la PDI, Rodrigo Gómez, y la fiscal jefa de Género de la Fiscalía Sur, Yazmin Salech, entreguen mayores detalles sobre este complejo caso.

Francisco Huaiquipán otra vez enfrenta la justicia

No es la primera vez que Huaiquipán se ve involucrado con problemas ante la ley. Sin ir más lejos en el 2021 fue detenido luego de intentar ingresar drogas y celulares a la cárcel Colina I, siendo condenado por esto a tres años de libertad vigilada.

Por ahora el ex jugador se encuentra en un calabozo policial mientras espera ser llevado hasta el centro de justicia de Santiago, donde se espera que a eso de las 11:00 horas sea formalizado. Ahí deberían conocer más antecedentes de esta delicada denuncia en su contra.

En síntesis