Fernando Ortiz no escucha ofertas y habla de su renovación en Colo Colo: “Soy un hombre de palabra”

El entrenador de los albos enfrentó a la prensa e indicó que el Cacique tiene la prioridad de cara a la temporada 2027.

Colo Colo está a un pasito de ser campeón de la Liga de Primera, porque si vence este domingo a Ñublense en Chillán, obtendrá el título número 35 de su historia en el torneo nacional.

En la antesala al duelo que se jugará en el estadio Nelson Oyarzún habló el entrenador de los albos, Fernando Ortiz, quien está ansioso por el importante lance de la fecha 27.

El Tano espera romper una verdadera maldición que tiene desde que es director técnico, ya que busca su primer título como estratega, el que le fue esquivo en su paso por el fútbol mexicano, donde perdió seis semifinales (con América y Monterrey).

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Fernando Ortiz dice que Colo Colo tiene la prioridad para la temporada 2027

Un tema recurrente que ha tenido que responder Fernando Ortiz en las últimas semanas tiene que ver con su renovación, ya que termina contrato con Blanco y Negro a final de año, y lo están tentando desde Argentina y México.

El ex defensor central señaló que le dio su palabra a los directivos de ByN y comentó que Colo Colo tiene la prioridad de cara al año venidero, a pesar de las ofertas internacionales que puedan llegar.

“Se lo dije al presidente en enero. Le dije que el objetivo era claro y si los llegábamos a tener, la prioridad la iba a tener Colo Colo. Soy un hombre de palabra. Él lo sabe. Estamos tranquilos“, sostuvo el Tano.

Fernando Ortiz quiere seguir en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

“No me gusta hablar con otros clubes porque tengo trabajo. El día que finalice mi contrato o hable con el presidente la prioridad la va a tener el club con el que trabajo”, cerró el tema Ortiz.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, ya declaró públicamente que quiere que Fernando Ortiz siga en el cargo para 2027 y en los próximos días se tienen que sentar a conversar para zanjar el tema.

En síntesis

Colo Colo será campeón del torneo si vence a Ñublense en la fecha 27.

será campeón del torneo si vence a en la fecha 27. Fernando Ortiz buscará su primer título como entrenador tras perder seis semifinales en México.

buscará su primer título como entrenador tras perder seis semifinales en México. Blanco y Negro tiene la prioridad para renovar el contrato de Fernando Ortiz para 2027.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Ñublense por la fecha 27 de la Liga de Primera?

El partido entre Ñublense y Colo Colo, válido por la fecha 27 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 8 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera