Pronósticos Audax Italiano vs Coquimbo Unido: los Piratas buscan otro triunfo antes de la final de Copa de la Liga

RedGol te brinda los mejores pronósticos para apostar en Audax Italiano vs Coquimbo Unido, por la fecha 27 de la Liga de Primera.

Nuestros picks Pronósticos: Audax Italiano vs Coquimbo Unido Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico TOTAL DE GOLES EN EL MINUTO 30: MÁS DE 0.5 Hubo al menos un gol antes del minuto 30 en 10 de los últimos 11 partidos de Audax Italiano y en cuatro de las seis visitas recientes de Coquimbo Unido por el campeonato. 1xBet 1.82 Pronóstico ANOTARÁ UN GOL: LUIS RIVEROS Riveros convirtió en sus dos últimos partidos de liga y suma tres goles en sus cuatro presentaciones recientes. El paraguayo también buscará cumplir la ley del ex: marcó 12 tantos en 82 encuentros con Audax. 1xBet 2.86 Pronóstico TOTAL DE SAQUES DE ESQUINA: MENOS DE 9.5 Hubo menos de 10 córners en ocho de las 13 localías de Audax y en nueve de las 13 visitas de Coquimbo. Además, los Itálicos registran el promedio más bajo de tiros de esquina totales en casa: 8,31. 1xBet 1.90 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Audax Italiano y Coquimbo Unido se enfrentarán este domingo 8 de noviembre, a las 12:30 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida, por la fecha 27 de la Liga de Primera.

Los Itálicos acumulan tres partidos sin ganar y suman 30 puntos, por lo que se encuentran a siete unidades de la zona de descenso, cuando restan 12 por disputarse. Incluso un empate en este encuentro sería un resultado valioso para el Tano en su lucha por la permanencia. Los Piratas, en cambio, vienen de vencer a Unión La Calera tanto en la liga como en la ida de los cuartos de final de la Copa Chile. Actualmente, ocupan el octavo puesto con 35 puntos, a tres de Palestino, que se encuentra en el último lugar de clasificación a la Copa Sudamericana. Además, el próximo sábado 14 de noviembre disputarán la final de la Copa de la Liga ante O’Higgins, cuyo título otorga el Chile 3 para la Copa Libertadores y un cupo en la Supercopa de Chile.

Antes del pitazo inicial, nuestro experto te propone tres pronósticos para Audax Italiano vs Coquimbo Unido, para que tengas en cuenta a la hora de hacer tus apuestas.

El gol no suele hacerse esperar en los partidos de Audax y Coquimbo

En 10 de los últimos 11 partidos de Audax Italiano en el Campeonato Nacional, hubo al menos un gol antes de los 30 minutos.

En cuatro de las últimas seis presentaciones de Coquimbo Unido en condición de visitante en el torneo, también se registró un tanto o más en la primera media hora.

Total de goles en el minuto 30: Más de 0.5 – 1.82 en 1xbet

Un viejo conocido quiere amargarle la jornada a los Itálicos

Luis Riveros anotó en sus dos últimos partidos de la Liga de Primera: marcó en los triunfos por 2-1 ante Ñublense y por 1-0 frente a Unión La Calera. Además, suma tres goles en sus últimas cuatro presentaciones, ya que también convirtió en la vuelta de los octavos de final de la Copa Chile ante Cobreloa.

El delantero paraguayo, de 28 años, intentará cumplir con la conocida «ley del ex»: anotó 12 goles en los 82 partidos que disputó con Audax Italiano. Actualmente, acumula 10 conquistas en 42 encuentros con Coquimbo Unido.

Anotará un gol: Luis Riveros – 2.86 en 1xbet

Un partido con aroma a escasez de tiros de esquina

En ocho de los 13 partidos que los Itálicos disputaron como locales en el torneo, se registraron menos de 10 tiros de esquina. El promedio de córners totales en sus encuentros en casa es de 8,31, el más bajo del certamen en dicha condición.

Por su parte, en nueve de las 13 presentaciones de los Piratas como visitantes, también se ejecutaron menos de 10 córners.

Total de saques de esquina: Menos de 9.5 – 1.90 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Audax Italiano vs Coquimbo Unido Cuotas ofrecidas por 1xBet Audax Italiano 2.55 1xBet Empate 3.20 1xBet Coquimbo Unido 2.45 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Antes de hacer una jugada, visita la sección de guías de apuestas deportivas para tener más información sobre los mercados y cuotas disponibles en las distintas plataformas.

Historial de Audax Italiano vs Coquimbo Unido: últimos partidos