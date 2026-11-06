El hito personal que busca Vozinha en Colo Colo: ¿cuántos títulos tiene en su carrera?

El arquero de 40 años no ha tenido la chance de dar muchas vueltas olímpicas en su carrera y el domingo va por un nuevo trofeo.

Colo Colo si gana este domingo ante Ñublense será el campeón de la Liga de Primera, porque obtendrá una ventaja irremontable y de esa forma bajará su estrella 35 del firmamento.

El compromiso que se disputará en Chillán será muy especial para el arquero titular del Cacique, Vozinha, quien en junio pasado no se esperaba estar viviendo todo lo que le tocó encarar en su carrera tras su brillante Mundial 2026 con Cabo Verde.

Josimar José Évora Dias no está acostumbrado a los títulos, nunca jugó en un equipo grande, hasta llegar a Colo Colo, es por ello que está viviendo una semana de ensueño y a sus 40 años quiere dar recién la cuarta vuelta olímpica de su carrera.

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Los títulos de Vozinha antes de llegar a Colo Colo

La carrera de Vozinha empezó tarde y recién pudo ganar su primer trofeo en la temporada 2010-2011, cuando obtuvo el Campeonato Caboverdiano de Fútbol con la camiseta de Mindelense, que le ganó la final a Sporting da Praia por un marcador global de 1-0.

El portero estuvo en Progresso de Angola entre 2012 y 2015, campaña en la que volvió a Mindelense de su país natal y consiguió su segundo título en Cabo Verde, tras vencer en la final a Derby, serie que se definió en penales.

Vozinha va por el cuarto título de su carrera. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

La última estrella en la larga carrera de Vozinha la consiguió en la temporada 2018-2019, cuando defendiendo los colores de AEL Limassol ganó la Copa de Chipre, sorprendiendo en la final al popular Apoel por 2-0.

Vozinha tiene tres títulos en su carrera, dos en Cabo Verde y uno en Chipre, es por ello que buscará su primer campeonato en Sudamérica y siendo titular con la camiseta de Colo Colo.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Ñublense por la fecha 27 de la Liga de Primera?

El partido entre Ñublense y Colo Colo, válido por la fecha 27 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 8 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera