El ex preparador de arqueros de los albos indicó que el caboverdiano tiene que trabajar en el juego aéreo si es que quiere jugar en la Copa.

Tres puntos separan a Colo Colo de su título número 35 en la Liga de Primera, y este domingo los irá buscar al estadio Nelson Oyarzún de Chillán, donde se medirá con Ñublense.

Una de las grandes dudas del Cacique en la temporada era el nombre de su arquero titular, pero en las últimas fechas se afianzó Vozinha y el caboverdiano atajará en la “final” ante los Diablos Rojos.

El africano de 40 años habló este jueves en conferencia de prensa y declaró que su gran deseo es jugar la Copa Libertadores con Colo Colo, es decir, tiene ganas de seguir en el Cacique de cara a la campaña 2027.

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Julio Rodríguez le exige trabajo a Vozinha si es que quiere seguir en 2027 en Colo Colo

Para analizar el futuro de Vozinha en RedGol tomamos contacto con un especialista, puesto que le preguntamos a Julio Rodríguez si el africano está capacitado para jugar en la Libertadores.

El ex preparador de porteros de Colo Colo señaló que Josimar debe mejorar su juego aéreo, situación que es clave en los partidos internacionales y en dicha faceta del juego ha mostrado dudas.

“Ha evidenciado falencias al salir de su zona de confort, que es jugar muy cerca de su arco. Dado que Colo Colo presiona cada vez más arriba, se genera un mayor espacio entre la defensa y el portero, una situación táctica que él debe saber resolver”, dijo Hulk.

“Asimismo, en la Copa Libertadores hay equipos que apuestan mucho por los centros y el juego aéreo, un aspecto donde también necesita mejorar. Hoy en día, el arquero moderno utiliza más los pies que las manos, algo que es aún más exigente en un equipo grande como Colo Colo”, agregó.

Vozinha quiere seguir jugando en Colo Colo. Foto: REUTERS/Pablo Sanhueza

Por último, Julio Rodríguez indicó que Vozinha debe mostrar una mejora en los partidos que restan de la temporada 2026 y que después de ello se debe resolver si se mantiene en el plantel colocolino para 2027.

“Debe progresar y demostrar que puede salir de situaciones difíciles sin problemas, porque actualmente le cuesta resolver cuando el rival lo presiona. Veremos si de aquí a fin de año demuestra tener esas cualidades para consolidarse y jugar por Colo Colo en la Copa Libertadores, tal como él espera”, cerró.

En síntesis

Colo Colo buscará su título 35 este domingo ante Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún.

este domingo ante Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún. El arquero caboverdiano Vozinha atajará como titular y desea disputar la Copa Libertadores 2027.

atajará como titular y desea disputar la Copa Libertadores 2027. Julio Rodríguez advirtió falencias tácticas y en el juego aéreo que el arquero debe mejorar.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Ñublense por la fecha 27 de la Liga de Primera?

El partido entre Ñublense y Colo Colo, válido por la fecha 27 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 8 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera