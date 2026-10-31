Pese a la goleada ante la U de Conce, el meta dejó extrañas sensaciones en el tanto visitante, donde un experto le llama la atención.

El tremendo triunfo de Colo Colo por goleada por 6-1 ante Universidad de Concepción todavía tiene celebrando a los hinchas de los albos, en un camino al título que nadie puede parar.

Pese a esto, llamó la atención que en el descuento del cuadro del sur del país, anotado por Jeison Fuentealba, se notó una extraña reacción del portero Vozinha, que dio para análisis.

Así también lo detalla el formador de arqueros, Julio Rodríguez, en conversación con Redgol, donde apunta que, pese a todo, el gol fue toda responsabilidad del arquero de Cabo Verde.

Vozinha se consolida en el arco de Colo Colo. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Julio Rodríguez: “Él también siente que se equivocó”

Julio Rodríguez se mostró contento con el triunfo de Colo Colo ante la U de Conce: “Fue una máquina Colo Colo, hay que valorar lo que hizo en un gran partido, que bueno que cambiaron el sistema de juego, porque juegan mucho mejor con cuatro defensores y es mejor construir desde el fondo”.

Pero fu en el momento de analizar lo que pasó con Vozinha, donde enciende una alarma con su actuación, aunque sabe que el portero también notó su mala jugada en el tanto penquista: “Tuvo un par de intervenciones buenas en el primer tiempo, pero es responsable del gol que le hace la U de Conce”.

“El arquero tiene que esperar el remate del rival y después reaccionar y no adivinar como quiso. Pensó que le iban a pegar cruzado el tiro, se cargó un poco hacia el medio, la derecha, y la pelota le pasa por el lado”, destaca.

Pese a esto, confía en que seguirá mejorando: “El primer tiempo tuvo intervenciones buenas, pero el gol es su responsabilidad. Él lo siente así también, porque el arquero no tiene que adivinar ante el tiro del rival, él mismo se da cuenta que no fue buena su intervención”.