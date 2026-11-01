Fabricio Coloccini tuvo que tomar la palabra en conferencia de prensa luego que Fernando Gago fuese expulsado al término del partido en el Claro Arena.

La tristeza reina en Universidad de Chile luego de la dura caída ante Católica en el Claro Arena. El romántico viajero estuvo lejísimos de mostrar su mejor cara en la precordillera y terminó cayendo por 1-0 en esta fecha 26 de la Liga de Primera 2026.

Lamentablemente para los azules el solitario gol de Clemente Montes fue suficiente para quedarse sin nada en este clásico universitario, un resultado con el que además de frentón le dejan en bandeja de plata el título a Colo Colo.

Este complejo presente de la U fue analizado por Fabricio Coloccini, quien tuvo que tomar la palabra en conferencia de prensa luego que Fernando Gago fuese expulsado al término del partido.

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La “conformidad” que preocupa a los hinchas de Universidad Chile

El argentino aseguró a los medios que “sucedió lo que habíamos analizado y entrenado durante la semana. Sabíamos que ellos tenían muchas jugadas para buscar en profundidad, tal cual como fue el gol. Hubo una desatención nuestra, pero creo que a partir de eso llevamos la iniciativa del partido, tuvimos la posesión e intentamos por varios medios”.

“No hay que quitarle mérito al trabajo que hizo Universidad Católica en fase defensiva, nos neutralizaron bien en todos los ataques nuestros”, agregó el ayudante de Gago.

Fabricio Coloccini tuvo que asistir a la conferencia de prensa tras la expulsión de Fernando Gago. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el ex defensor afirmó que “intentamos buscar entrar de distintas formas y espacios, pero la presión de Católica era buena. Tal vez, cuando encontrábamos las bandas, no podíamos superar en el uno contra uno, que es uno de nuestros fuertes”.

“Lamentablemente fue un partido que se dio así y no lo pudimos lograr. Lo que sí, le hablaba a los chicos y les decía que se queden tranquilos, porque hicieron un buen partido, donde lo intentaron y estuvieron a la altura. No estamos contento por el resultado, pero lo lucharon y estuvieron a la altura de lo que es un clásico. Lo dejaron todo”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

Los azules ahora saldrán a jugar por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile este jueves 5 de noviembre ante Deportes Antofagasta a las 19:00 horas en el Estadio Santa Laura. Cabe recordar que la U debe remontar el 2-0 en contra de la ida.

En tanto por la Liga de Primera 2026 el bulla se enfrentará a Cobresal el domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas en estadio todavía por confirmar.

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En síntesis