El pequeño Bruno Herrera, retoño del histórico ex arquero de los azules, se vistió de comentarista en TNT Sports.

Universidad de Chile tuvo una amarga visita al Claro Arena. El equipo de Fernando Gago estuvo lejos de su mejor nivel y terminó perdiendo el clásico ante Universidad Católica en esta fecha 26 de la Liga de Primera 2026.

Lamentablemente para los azules el solitario gol de Clemente Montes a los 4’ fue más que suficiente para quedarse con las manos vacías en la precordillera, resultado con el que más encima le dejaron el bandeja el título a Colo Colo.

Una vez consumada la derrota uno que alzó la voz en las huestes azules fue el pequeño Bruno Herrera, hijo de Johnny Herrera, quien se vistió de comentarista en TNT Sports para analizar duramente el rendimiento de Gabriel Castellón.

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Castellón recibe las críticas del hijo de Johnny Herrera en Universidad de Chile

El retoño del emblema azul, al ser consultado sobre si Castellón pudo hacer más en el gol de Montes, respondió tajantemente que “ya creo que sí, porque le pega en la mano y siempre los arqueros tienen que tener las manos firme”.

“Presionamos bien, pero jugamos un poco mal porque Gago debería haber puesto a Arce por Reinhart. Debiéramos haber jugado un poco más a la defensiva. Atacamos bien, eso sí, pero tuvimos chances claras que no las supimos aprovechar”, concluyó el pequeño Bruno.

Castellón no pudo evitar la caída de Universidad de Chile en el Claro Arena. | Foto: Photosport.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules ahora verán acción en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile este jueves 5 de noviembre ante Deportes Antofagasta a las 19:00 horas en el Estadio Santa Laura. Cabe recordar que la U debe remontar el 2-0 en contra de la ida.

En tanto por la Liga de Primera el romántico viajero enfrentará a Cobresal el domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas en estadio todavía por confirmar.

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En síntesis