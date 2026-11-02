Universidad de Chile sufrió un fin de semana complejo, en el cual le dejó servido en bandeja de plata el título a Colo Colo. Esto también golpea a su localía en la Liga de Primera.

El Romántico Viajero venía en alza y con el bajón de los Albos, habían logrado estrechar la diferencia a 7 puntos. Sin embargo, los dirigidos por Fernando Ortiz despertaron y golearon a Universidad de Concepción, mientras el Bulla se durmió y cayó ante Universidad Católica.

El cambio de estadio de U. de Chile

Colo Colo ahora le sacó una distancia de 10 unidades a Universidad de Chile. Restando solo 12 en disputa, basta con un triunfo más de los de Macul para que griten campeones en el fútbol chileno. Esta situación obliga a cambiar todo.

La U en principio iba a jugar el lunes 9 de noviembre ante Cobresal, donde de acuerdo a Emisora Bullanguera, tenían reservado el Estadio Nacional. Ahora, la ANFP programó al Romántico Viajero en simultáneo con los Albos ante Ñublense para el domingo 8 de noviembre a las 15:00 horas.

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El problema ahora es que en la noche del sábado 7 de noviembre se hará el cierre de la Teletón en el recinto de Ñuñoa, por lo que es muy difícil que se logre despejar la cancha y sacar el escenario de la cruzada solidaria. Todo esto además, sin considerar el cómo quedará el terreno de juego.

De esta manera, desde Universidad de Chile tendrán que buscar nuevamente estadio para ser dueños de casa. Las alternativas naturales que surgen son Santa Laura y El Teniente de Rancagua. Desde la dirigencia tendrán que definir a qué lugar se trasladan.

El siguiente partido del Bulla será este jueves 5 de noviembre a las 19:00 horas en Santa Laura, donde recibirán a Antofagasta por los cuartos de final de vuelta de la Copa Chile. En la ida cayeron por 2-0 y están obligados a remontar ese marcador para seguir con la esperanza de ser campeones de algo en este irregular 2026.