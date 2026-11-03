Universidad de Chile no tuvo fortuna en el segundo semestre ante sus clásicos rivales. Matías Zaldivia fue consultado por estas derrotas ante sus mayores rivales.

En la primera parte del año el Bulla venció a Colo Colo en el Estadio Monumental y a Universidad Católica en el Estadio Nacional. Sin embargo, ahora se dio vuelta la historia y cayeron como local ante los Albos y como visitantes frente a los Cruzados.

La sinceridad de Zaldivia

Universidad de Chile llegaba al Claro Arena como favorito, con la ilusión de seguir en la pelea por el título ante Colo Colo, pero tuvieron una bajísima presentación en Las Condes. Los dirigidos por Fernando Gago no pudieron hacer su fútbol y prácticamente le dijeron adiós a la opción de ser campeón.

“No voy a negar que fue un golpe duro, con la ilusión de ganar un nuevo clásico, de sacar diferencia y seguir cerca de Colo Colo. Golpeó duro, pero tenemos revancha rápido. Hay que pasar página, no podemos quedar pensando. Ahora tenemos que dar vuelta una serie complicada y debemos poner todas las energías en eso”, indicó Matías Zaldivia antes de enfrentar a Antofagasta por Copa Chile.

ver también La interna de U de Chile le responde a Charles Aránguiz por la pelea del título: “Queda mucho por delante”

A Fernando Gago le criticaban en Argentina el no ganar los clásicos o partidos importantes. Matías Zaldivia fue consultado sobre qué le pasó a Universidad de Chile en este tipo de encuentros, luego de perder ante Colo Colo y Universidad Católica en este semestre.

“No sé, no comparto. De cuatro clásicos ganamos dos y perdimos dos. Son partidos aparte, pero no creo que sea cuando son partidos importantes, porque todos lo fueron. Estábamos abajo de Católica y luego con una seguidilla estuvimos 5 puntos arriba“, sacó pecho Zaldivia. Respecto al duelo con la UC, detalló que el gol tempranero de Clemente Montes los afectó.

La U no pudo en los clásicos del segundo semestre. Imagen: Photosport

“Los clásicos son aparte, el partido se resolvió de una manera rápida con un gol rápido. Católica se defendió bien en una cancha que se complica y nos faltó claridad. No creo que en los momentos importantes el grupo sienta los partidos, fueron duros, pero hay que seguir trabajando”, cerró el “canterano azul”.