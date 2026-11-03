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Universidad de Chile

La interna de U de Chile le responde a Charles Aránguiz por la pelea del título: “Queda mucho por delante”

Otro de los capitanes, Matías Zaldivia, comparte lo de ser irregulares, pero asegura que todavía quedan instancias por pelear.

Por Cristián Fajardo C.

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Charles Aránguiz apuntó una crítica al juego de la U.
© MARCO VAZQUEZS/PHOTOSPORTCharles Aránguiz apuntó una crítica al juego de la U.

Las declaraciones de Charles Aránguiz todavía siguen haciendo eco en Universidad de Chile, tras la derrota por 1-0 en el Clásico Universitario jugado en el estadio Claro Arena.

El volante y capitán de los azules aseguró que la pelea por el título se perdió en el Superclásico porque han sido muy irregulares, además que todavía no ha firmado su renovación, dejando en el aire su continuidad.

Algo que movió el piso en el Centro Deportivo Azul, donde más que armar polémica, Matías Zaldivia respondió y aclaró algunos puntos que fueron puestos sobre la mesa.

Matías Zaldivia y Charles Aránguiz han sacado la voz por el camarín de la U. Foto: Javier Vergara/Photosport

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Zaldivia asegura que todavía queda por luchar con la U

Matías Zaldivia respondió a Charles Aránguiz luego de sus declaraciones en Universidad de Chile, donde asegura que hay temas que son personales y otros que saben que tiene razón en revelar.

“Con el tema de continuidad eso es muy personal de cada jugador por los contratos, ojala siga con nosotros porque es muy importante”, destacó en primera instancia.

Respeto a su apreciación, fue personal, que el torneo se fue en el Superclásico y sí comparto que fuimos irregulares en el año, con buenos partidos y otros no tantos”, comentó.

Pese a esto, asegura que, pese al golpe y las frase de Charles, hay que pensar en cerrar todo de la mejor manera: “Queda mucho por delante, dar vuelta la serie porque es un objetivo la Copa Chile y en el torneo pelear hasta el final, quedan puntos y tenemos que terminar lo mas arriba posible”.

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