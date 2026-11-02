Charles Aránguiz jamás compró el discurso de Fernando Gago de pelarle el título a Colo Colo en el torneo y fue muy sincero.

Universidad de Chile perdió ante la U. Católica en el clásico universitario y las chances de pelear el título se esfumaron, al quedar a 10 unidades de Colo Colo cuando faltan cuatro partidos por jugarse.

Un hecho que desnudó que el entrenador Fernando Gago y el capitán Charles Aránguiz van en distintas direcciones, según las palabras del Príncipa al final del partido.

El DT de la U se cansó de repetir que “matemáticamente vamos a pelar hasta que se pueda”, a pesar de que le preguntaban si el objetivo real era ser segundos para ir a Copa Libertadores.

Charles no le compró el discurso a Gago

El discurso de Gago choca con el de Aránguiz

Un discurso que estaba bien si es que se lo compraban en el plantel. Sin embargo, Aránguiz dejó claro en el Claro Arena que nunca comulgó con ese foco del estratega trasandino.

“Esto es una opinión bien personal, el campeonato lo perdimos y se nos escapó en el clásico contra Colo Colo”, fueron las palabras del volante en TNT, que sorprendieron al ir en dirección contraria a Gago.

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Entiende que “desde ahí solamente queda mejorar la imagen que hemos mostrado este año, bastante irregular, y si matemáticamente teníamos chance o lo que sea el camino era mostrar otra imagen”, destacó.

De hecho, más que pensar en el título del torneo, es mejor apuntar a otro torneo. “Terminar de buena forma en los partidos que quedan y en Copa Chile también estamos ahí”, declaró.

Para eso deben dar vuelta la llave este jueves ante Antofagasta, rival que le ganó 2-0 en el Calvo y Bascuñán en el duelo de ida de los cuartos de final.