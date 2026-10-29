Tras asegurar a Eduardo Vargas, ahora la idea es cerrar al Príncipe, con un acuerdo por dos temporadas y siendo el capitán.

Universidad de Chile tiene que avanzar adelante con la planificación de la próxima temporada, pese a los cambios dirigenciales que se vivirán en los próximos días con Azul Azul.

Por lo mismo, una vez que cerraron un acuerdo de renovación con Eduardo Vargas, con notables mejorías en lo económico, ahora la tarea es mucho más grande.

Todo, porque quieren cerrar cuanto antes el nuevo contrato de Charles Aránguiz, con un acuerdo que lo ponga como el capitán de la U para los 100 años de historia del club.

Charles Aránguiz es el gran referente de los hinchas en la U. Foto: Luis Quinteros/Photosport

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Charles Aránguiz el capitán de los 100 años de la U

Fue el diario La Tercera quienes entregaron algunos detalles de la renovación de contrato de Charles Aránguiz en Universidad de Chile, algo que es prioriridad en el club, sea quien sea que esté liderando el directorio.

“En la U también quieren extender la estadía de Charles Aránguiz hasta fines de 2028“, destaca el citado medio, dejando en claro que la idea es que el referente esté, al menos, por dos temporadas más.

Parte de esto, también tiene que ver con los 100 años del club, donde habrá muchas actividades, pero quieren que los históricos Eduardo Vargas y Charles Aránguiz estén a la cabeza.

“La renovación de Vargas ratifica la estructura de referentes que tendrá la U en su centenario. Marcelo Díaz, actual capitán del equipo, se retirará del fútbol a fin de año. Con ese escenario, Azul Azul pretende que Vargas y Aránguiz asuman el protagonismo. Carepato, eso sí, también tendrá un rol de embajador“, destacaron.