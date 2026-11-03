Duelo que puede pavimentar un descenso se iba a jugar este jueves, pero ahora está programado para el domingo 8 de noviembre.

El fútbol chileno sigue sorprendiendo y desatando críticas en materia de cambio en sus programaciones. Esta vez, la Liga de Primera sufrió vuelco en duelo clave por el descenso.

Se trata de Universidad de Concepción y el partido ante O’Higgins, que inicialmente se jugaría este jueves 5 de noviembre. El encuentro estaba programado para las 20.00 horas, en el Estadio Ester Roa.

Sin embargo, ante el mar de cambios de la próxima fecha, el encuentro que es una “final” para el Campanil también cambió de día. Ahora se disputará el domingo 8 de noviembre, a las 20.00 horas, en el mismo recinto del sur.

Una fecha llena de cambios

Universidad de Concepción y O’Higgins pasarán a jugar el domingo a las 20.00 horas, horario que tiene inicialmente U Católica vs Limache. Sin embargo, este último duelo también se adelantaría al mediodía de esa fecha, por el posible título de Colo Colo.

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Además de esos dos encuentros, una modificación que ya se hizo oficial es la de U de Chile ante Cobresal. El encuentro pasó de lunes a domingo 8 de noviembre, a las 15.00 horas en el Codelco El Teniente.

En cuanto al desafío entre U de Concepción y O’Higgins, los celestes respiran más tranquilos en la zona baja. Alcanzaron los 31 puntos tras vencer a Ñublense y superan por ocho unidades al Campanil (que estaría descendiendo junto a Unión La Calera).

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En cuanto al equipo de Cristián “La Nona” Muñoz, urge un triunfo contra los celestes. Los foreros son penúltimos en el torneo, con 23 puntos, a cuatro unidades de Cobresal y la salvación, con cuatro fechas para el final.