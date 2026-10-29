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Liga de Primera

Vuelco en el fútbol chileno: escándalo por San Marcos provoca cambio de horario en duelo de Liga de Primera

El único partido que estaba programado para este sábado se adelanta tras la suspensión de gran parte de la Primera B.

Por Nelson Martinez

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Cambio de última hora en duelo de Liga de Primera.
© Photosport.Cambio de última hora en duelo de Liga de Primera.

La Primera B suspendió sus duelos de la última fecha (a excepción del Curicó vs Temuco) tras el escándalo por la desafiliación de San Marcos de Arica. Y eso afectó directamente también en la programación de Liga de Primera.

Es que la mayoría de los duelos claves de la B se jugaban el sábado 31 de noviembre, donde solo el O’Higgins vs Ñublense se disputaba ese día en el fútbol grande. Dicho encuentro estaba pactado para las 20.00 horas.

“¡Atención, celestes! El partido de este sábado frente a Ñublense se adelanta para las 18:00 horas, de acuerdo con la reprogramación informada por ANFP”, informó el Capo de Provincia, con miras al duelo del Estadio Codelco El Teniente.

O’Higgins busca salir de la zona roja

Con miras al partido que tiene nueva programación, O’Higgins alista el desafío ante Ñublense. El encuentro tiene un antecedente en Rancagua, donde por Copa de la Liga ganaron los celestes por 1-0.

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Lucas Bovalgio, entrenador del Capo de Provincia, dijo que “la energía es positiva, transitamos una semana con trabajo normal y la ilusión se renueva para poder sumar de a tres. Jugamos en nuestra casa y esperamos hacer nuestra tarea”.

“Ñublense no será fácil, tienen bajas y recuperan otros jugadores. Han tenido cambio de entrenador y tuvieron una victoria necesaria, eso ratifica lo que genera el cambio de entrenador, con renacer de expectativas”, explicó.

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Por su parte, los chillanejos vienen de derrotar a Coquimbo en el debut de Vicente Núñez al mando. Los chillanejos están a dos puntos de clasificación a Copa Sudamericana, por lo que será un duelo clave rumbo a esa misión.

Tabla Liga de Primera:

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