El Nano apareció en la órbita de un viejo amor en el fútbol chileno, mientras vive días complejos al mando de los lilas.

Fernando Díaz es un nombre que ha dado que hablar en las últimas semanas en Deportes Concepción. Todo partió con la polémica reunión de la directiva con Francisco Meneghini, en medio de la buena campaña que llevaba el Nano.

El DT disparó diciendo que esas cosas no le hacían bien a los jugadores, en medio de la lucha por clasificar a copas internacionales. Y si la relación estaba tambaleando entre ambas partes, nueva información surgió en la presente jornada.

Es que el entrenador campeón del fútbol chileno apareció como la gran carta en la vereda contraria, en un equipo que ya dirigió y que también sueña con ir a Copa Sudamericana. Se trata de Ñublense de Chillán.

¿Vuelve Fernando Díaz a Chillán?

Fernando Díaz ya dirigió Ñublense, en recordada campaña que los llevó a semifinales del torneo Apertura 2008 (también en 2015), primeros en la fase regular. El DT de Concepción se metió por los palos para tomar al equipo una vez finalice la presente temporada.

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“Conoce el camino. Ñublense hace varias temporadas tiene una lista, hacen entrevistas y han ido llevando a DT’s de esa lista. Fernando Díaz está ahí”, reportó el periodista Rodrigo Arellano.

Siguiendo con la información de la misma fuente sobre el Nano, en Chillán “interesa su buen año con Concepción. Informados de posibles escenarios, terminado el torneo les interesa volver a conversar”.

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Actualmente, Vicente Núñez dirigirá a los chillanejos hasta fin de año. El equipo rojo viene de una mala racha, la cual sacó a Juan José Ribera recientemente de la banca sureña.