El DT del León de Collao avisó que buscarán una victoria que les permita acercarse a las copas internacionales del próximo año.

Deportes Concepción y Universidad de Chile animarán uno de los buenos partidos de esta fecha 29 de la Liga de Primera 2026. Lilas y azules se verán las caras este domingo en el Ester Roa, donde una victoria los acercará a pasos agigantados a sus respectivos objetivos.

Mientras el León de Collao sueña con clasificar a la Copa Sudamericana, el Romántico Viajero con un triunfo sellará ser el Chile 2 de la próxima Copa Libertadores.

Uno que vivirá un partido más que especial es Fernando Díaz, quien en charla con RedGol adelantó lo que será este choque ante los azules, el último del año en condición de local en el Ester Roa Rebolledo.

ver también Fernando Díaz hace “la gran Garnero” y se aleja de Concepción: “Quedan dos semanas y ya asumo que es díficil”

Fernando Díaz avisa a la U del poderío de su Deportes Concepción

El Nano aseguró a nuestro sitio que “a todos nos gusta estar con la adrenalina. Partidos con mucha trascendencia, todos muy pendientes, grandes jugadores. En el caso nuestro, tenemos una gran hinchada que va a demostrar su poderío justamente llenando el estadio”.

“Para nosotros también es mantener todavía la ilusión de ir a una copa después de cuántos años que Concepción no lo hace, aun cuando sabemos que los objetivos del club ya fueron cumplidos. En este momento justamente se enfrentan dos de los mejores equipos de la segunda rueda. El momento de los equipos hace que sea al parecer un lindo partido”, agregó.

Fernando Díaz podría jugar este domingo su último partido como local con Deportes Concepción. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el DT de los lilas avisó que “habrá estadio lleno, buena cancha, buen clima y buenos rivales. Debiera ser un espectáculo interesante que a uno le emocione y le motive mucho participar en él”.

Sobre lo que ha sido esta etapa de su carrera en el Conce, Díaz afirmó que “esta estadía ha sido muy linda. He tenido suerte en realidad, cuando he estado en provincia me han tratado con mucho cariño la gente en Chillán, en Coquimbo. Y ahora especialmente acá ha sido algo demasiado fuerte, muy fuerte”.

“Donde voy hay una muestra de cariño de la gente de Concepción que es especial. En el partido pasado toda la gente de Concepción gritó para que me quedara. Entonces son cosas que a uno le quedan para siempre, más allá de los resultados, más allá de lo que te da una carrera, son muestras de cariño muy intensas que hacen que uno se emocione, por supuesto”, concluyó.

¿Cuándo jugarán Deportes Concepción y Universidad de Chile?

Lilas y azules se verán las caras este domingo desde las 18:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Este compromiso será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2026.

ver también ¿Merecido? Avisan polémica condición en Concepción para renovar contrato a Fernando Díaz

En síntesis