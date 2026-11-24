Pese a salvar del descenso a los lilas, DT dijo que no se le han acercado a hablarle de su continuidad y se da por salido del equipo, a dos fechas del final.

Pese a estar a un paso de clasificar a Copa Sudamericana, los caminos de Fernando Díaz y Deportes Concepción parecen cada vez más lejanos. El DT ya aclaró la semana pasada que nadie se acercó a hablarle de una renovación.

“No, ninguno (se le acercó). Ya queda poco, estoy super concentrado en terminar el año como corresponde, pero quedando dos semanas ya asumo que es difícil (una renovación)”, lanzó.

Si bien, Diego Livingstone, presidente de los lilas, aclaró que “existe una evaluación de distintos escenarios, pero actualmente no hay decisiones definitivas que comunicar”, nueva información surgió sobre el caso.

¿Aceptará? La condición que le exigen a Fernando Díaz

Tras versiones de lado y lado, el caso Fernando Díaz y una eventual renovación de contrato en Deportes Concepción sigue dando que hablar. Ahora salió a la luz una información sobre la condición que le habría exigido la directiva lila para seguir.

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“A Fernando Díaz le van a presentar una oferta de renovación de contrato solo si clasifica a la Copa Sudamericana 2027″, informó el periodista Renzo Luvecce, especialista en mercado de pases.

Bajo la misma fuente, “el motivo principal de no apurar su renovación es que el DT cumplió el objetivo, pero tienen otros perfiles en mente para el proyecto deportivo 2027″.

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Es ahí donde cobra fuerza el nombre de Francisco Meneghini, con quien ya se reunió la dirigencia del León de Collao. Ahora restan por saber si el Conce clasifica o no a la Sudamericana, donde actualmente está a un punto del objetivo.