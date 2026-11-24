Tras la versión del ahora ex DT Sub 20, quien dijo a RedGol que no le ofrecieron nada para seguir, en los caturros buscan a un emblema en su lugar.

Santiago Wanderers hizo noticia recientemente por la sorpresiva partida de Felipe Salinas en la Sub 20. El DT venía de ser campeón de Copa Libertadores y jugar la Copa Intercontinental ante el Real Madrid.

Tras confirmar que ya está en trámite de firmar el finiquito, otro viejo conocido ronda pro Valparaíso para tomar su lugar. Recordado emblema caturro y también multicampeón en Colo Colo asoma para un regreso.

“Moisés Villarroel toma fuerza como su posible reemplazante en Santiago Wanderers Sub 20. El presidente Luis Sánchez señaló que buscarán un entrenador formado e identificado con la institución tras dar por cerrada la continuidad de Salinas”, informó La Estrella de Valparaíso.

Villarroel y sus últimos dichos sobre Wanderers

Moisés Villarroel cumple el perfil que buscan en Wanderers para tomar al equipo Sub 20. Pese a su bullada salida del equipo hace un tiempo, hoy incluso el presidente Luis Sánchez se animó a responder por un retorno: “Puede ser”, dijo, según el citado medio.

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El propio emblema del puerto y campeón con el equipo en 2001 dijo que siempre está pendiente de la suerte del club. De paso, valoró que su legado siga vivo al ver a sus dos hijos vistiendo de verde.

“Que los dos sean tan wanderinos me llena de orgullo y me hace muy feliz, incluso pensando en que algún día puedan jugar juntos”, dijo en diciembre pasado, al mismo medio.

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¿Otra más? Tras su adiós del equipo, el ex mundialista de Francia 98 explicó que “tuvimos algunas discusiones con un par de dirigentes y no pasó más allá. Siempre quise lo mejor para Wanderers”.