RedGol pudo conocer la decisión final que tomaron los Loínos respecto a la continuidad del Comandante.

Mientras en las calles de Calama todavía queda confeti de la fiesta que fue el ascenso de Cobreloa, desde el club ya trabajan en el 2027. El tema Mario Salas era una de las prioridades.

Los Loínos consiguieron el título de la Primera B luego de vencer a San Luis de Quillota. Con esto, se ganaron su pasaje directo a Primera División para la próxima temporada, mientras los Canarios tendrán que hacer una escala en la Liguilla.

¿Sigue Mario Salas en Cobreloa?

Ignacio Mehech, quien es vicepresidente de Cobreloa, conversó con RedGol. En exclusiva adelantó que la intención del club es que Mario Salas siga en Calama, para lo cual ya tienen negociaciones adelantadas para que esto así ocurra.

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“Nosotros no descansamos y la intención es que Mario Salas continúe. Las conversaciones van bien avanzadas y esperamos terminarlas pronto. Primero queremos definir el cuerpo técnico que nos va a acompañar el próximo año y luego vemos el plantel actual“, indicó Mehech.

Los Zorros del Desierto quieren hacer las cosas bien en su retorno a Primera División y que no les suceda lo de 2024, donde duraron menos que curao en bicicleta en la máxima categoría. Para esto, quieren sellar pronto el futuro de Salas y así armar el plantel de cara al 2027.

Salas reemplazó a César Bravo en Cobreloa. Imagen: Photosport

“La idea es cerrar con el cuerpo técnico pronto. Nuestra prioridad es Mario Salas. Luego con él hacer las evaluaciones de los jugadores. El próximo año el club cumple 50 años y queremos estar a la altura”, explicó el vice de Cobreloa.

Para Ignacio Mehech es clave que el Comandante lidere al equipo para la próxima temporada. “Su cuerpo técnico ya tiene una visión del plantel actual y eso es una ventaja“, cerró el directivo de Cobreloa. El cuarto club con más títulos nacionales está de vuelta en Primera División.