Pintita tiene más de un problema para el encuentro donde se juegan la clasificación a Copa Libertadores.

Universidad de Chile está muy cerca de conseguir uno de sus grandes objetivos. Para aquello, deben vencer a Deportes Concepción en la siguiente fecha, donde Fernando Gago no tendrá una tarea sencilla.

Con la victoria del Romántico Viajero ante O’Higgins y la caída de Universidad Católica frente a Colo Colo, sacaron 5 puntos de ventaja en la pelea por ir a Copa Libertadores. Un triunfo más y aseguran el pasaje a la competición internacional del 2027.

Los problemas de Gago

Universidad de Chile se medirá frente a Deportes Concepción en la siguiente fecha en condición de visita. El León de Collao no será un oponente sencillo, ya que también disputa la opción de meterse en la Copa Sudamericana, por lo que desea los puntos tanto como el Bulla.

Para el duelo ante los Lilas, Fernando Gago tendrá que resolver un verdadero puzle respecto a su formación. De hecho, perdió a tres titulares para este encuentro: Igor Lichnovsky y Marcelo Morales por suspensión, y Eduardo Vargas por lesión.

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De esta manera, Gago tendrá que mirar a la banca para reemplazar a tres jugadores muy importantes. Ahí la primera opción que asoma es Bianneider Tamayo, quien no parece ser muy considerado por Pintita. A esta altura, eso poco importa y tendrá que equiparse el venezolano. Por Morales, la alternativa más recurrente ha sido Nicolás Fernández jugando con perfil cambiado.

El mayor problema es sustituir a Eduardo Vargas. Ni Juan Martín Lucero ni Octavio Rivero son relevos de confianza. De hecho entre ambos, suman la mitad de los goles (9) de los que ha convertido Turboman (18). Sin embargo, la U y Gago los necesitan más que nunca.

Lucero y Rivero luchan por el puesto de Edu Vargas en U. de Chile. Imagen: Photosport

Universidad de Chile enfrenta a Deportes Concepción este domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo de la Región del Biobío. Azules y Lilas animarán un partidazo, donde ambos quieren la victoria para irse de copas en el 2027.