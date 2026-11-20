El periodista Cristián Caamaño reveló los jugadores con los que el argentino no cuenta para la próxima temporada.

Universidad de Chile busca cerrar de la mejor forma posible esta temporada 2026. El equipo de Fernando Gago quiere abrochar la clasificación directa a la Copa Libertadores y quedarse con la Copa Chile, la única competencia que pueden ganar los azules tras la consagración de Colo Colo en la Liga de Primera.

Pensando en el futuro el entrenador argentino debe tomar decisiones importantes, sobre todo de cara a la conformación del plantel. Y es que es ahí donde es más que necesario hacer una limpieza profunda, sobre todo por algunos jugadores que no han estado a la altura.

En ese sentido, uno que entregó información fresca al respecto fue el periodista Cristián Caamaño, quien en el programa Balong Noche reveló los dos primeros cortados por Gago para la próxima temporada 2027.

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Gago tiene sus primeros cortados en Universidad de Chile

El comunicador partió diciendo que “antes de ir a buscar un delantero extranjero, en la U necesitan sacarse a Juan Matín Lucero por los cupos. No pueden inscribir a nadie si no se deshacen de ese contrato”.

“La U tiene vistos dos delanteros por fuera, pero no va a salir humo blanco hasta que no se saquen de encima a Lucero”, añadió.

Juan Martín Lucero apenas ha convertido seis goles en 36 partidos con Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Además, Caamaño avisó que “Bianneider Tamayo es otro al que se buscará sacar de encima. Tamayo no va a continuar en la U. Lamentablemente para él lo condenó el partido ante Universidad de Concepción en el Ester Roa”.

Cabe destacar que Lucero en esta temporada 2026 apenas ha convertido seis goles y entregado cinco asistencias en 36 partidos (1668 minutos), mientras que Tamayo ha disputado 18 bregas con 1201 minutos de acción.

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En síntesis