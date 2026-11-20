El entrenador asegura que sólo se preocupan de su partido, por lo que no están esperando nada de otros rivales.

Universidad de Chile ahora sólo mira la lucha del Chile 2 por el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027, que peleará en las últimas tres fechas con Universidad Católica en la Liga de Primera.

Con Colo Colo consagrado como el campeón de la temporada, el técnico Fernando Gago encamina a sus jugadores por el otro objetivo, donde deja en claro que no están pendientes de otros encuentros.

Por lo mismo, es clave sacar puntos el sábado ante O’Higgins, así sacar distancia de la UC, que se enfrentará el domingo en el clásico a los albos, los que podrían darle una mano.

“Nosotros trabajamos para ganar todo, depende de nosotros, independiente del párate, todo depende de nosotros, trabajamos para dar lo mejor y afrontar todo de mejor manera”, explicó Gago.

Gago pide a los jugadores enfocarse sólo en el duelo ante O’Higgins. Foto: Andres Pina/Photosport

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Gago pide enfocarse solo en la U

Fernando Gago sabe que tendrán una durísima tarea este sábado cuando enfrenten a O’Higgins por la Liga de Primera, donde deja en claro que hay confianza en cerrar su objetivo internacional.

“Creemos que el partido lo tenemos que llevar a nuestro juego, a la forma de afrontar cada partido y sabemos lo que se juega el rival, que necesita un resultado, pero nosotros también. Tenemos que llevarlo a cabo como nosotros queremos jugar”, destacó.

Por lo mismo, habla de aprovechar las oportunidades, pero siempre dejando en claro que sólo importa lo que pasa con la U, porque depende del propio plantel lograrlo.

“Lo que sí creo que debemos hacer un partido con nuestras individualidades, de seguir mejorando, de que cada jugada sea algo importante y que depende de nosotros clasificar”, finalizó.

Mira la conferencia de Gago: