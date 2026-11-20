Los mineros bajaron a un rival directo y dieron un paso importante rumbo a la salvación. Solo se sacan ventaja por diferencia de goles.

Cobresal confirmó el lema. Los hombres de Gustavo Huerta están “Insoportablemente Vivos” en la lucha por escapar del descenso. Esta vez, derrotaron 3-2 al Audax Italiano.

Los tanos son un rival directo de los mineros y llegaban con un arsenal de partidos invictos en el norte. Sin embargo, los legionarios mostraron los dientes desde un inicio y timbraron una necesaria victoria en Liga de Primera.

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Con tantos de Felipe Villagrán, Julián Brea y el infaltable gol de Stefan Pino, los locales lograron el 3-2, que en su momento se vio amenazado por los descuentos de Felipe Salomoni y Franco Troyansky, en la visita. Ahora, la tabla quedó del terror en la zona baja.

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Tabla Liga de Primera:

Cobresal alcanzó a Audax Italiano en la parte baja de la tabla, donde solo se sacan diferencia por un tanto en la diferencia de goles. Ahora, ambos equipos rezan para que U de Concepción y Unión La Calera no se le acerquen en la zona de descenso.

Cobresal ahora tiene dos “finales” más para evitar el temido Fantasma de la B. En la próxima fecha visitarán a Ñublense, cerrando la Liga de Primera ante Colo Colo, en El Salvador.

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Por su parte, los itálicos recibirán a Palestino en la próxima fecha, en una nueva edición del Clásico de Colonias. En la última jornada visitarán a Deportes La Serena, con la misión de salvar la categoría.

Tanto mineros como itálicos miran de reojo ahora lo que pasará con U de Concepción y Unión La Calera, quienes estarían bajando hasta ahora. Los cementeros visitan a Palestino, mientras el Campanil recibe a Ñublense esta fecha.