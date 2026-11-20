La fecha 28 del torneo nacional comienza este viernes con dos partidos en los cuales hay 3 equipos que pelean por la permanencia.

Luego del receso por la Fecha FIFA vuelve la Liga de Primera con su fecha 28 y este viernes será un día clave para el desarrollo del torneo, debido a la apretada lucha por el descenso.

El primer partido de la jornada se jugará desde las 18:00 horas en el estadio El Cobre y tiene a dos rivales directos, ya que Cobresal y Audax Italiano tienen una “final” directa en la pelea por mantener la categoría.

Por ahora, mineros e itálicos se están salvando del descenso, porque le sacan uno y cuatro puntos, respectivamente, a Universidad de Concepción. Si el local se impone en la altitud de El Salvador iguala a los verdes con 30 puntos y deja la tabla aún más compacta. Partidazo.

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Unión La Calera se juega sus últimas cartas ante Palestino

El otro partido de este viernes también tiene importancia en la zona baja del descenso. Palestino choca en La Cisterna con el colista Unión La Calera desde las 20:30 horas.

Los cementeros vienen remontando y llegaron a 24 puntos, es decir, a solamente tres unidades de Cobresal y ahora tienen la chance de salvarse del descenso, situación que hace pocas fechas se veía casi imposible.

Unión La Calera se juega todo ante Palestino. Foto: Manuel Lema/Photosport

El equipo de John Armijo necesita la victoria de forma urgente, pero los árabes también tienen su propia lucha, puesto que requieren de las unidades para seguir peleando por la clasificación a la Copa Sudamericana.

Quedan tres fechas para el final de la Liga de Primera y la jornada 28 arranca con dos partidazos, con el Fantasma de la B viendo los encuentros en las tribunas.

En síntesis

Cobresal enfrenta a Audax Italiano este viernes a las 18:00 horas por el descenso.

enfrenta a este viernes a las por el descenso. Palestino choca contra el colista Unión La Calera hoy a las 20:30 horas .

choca contra el colista hoy a las . Unión La Calera suma 24 puntos y está a tres unidades de Cobresal.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera