Un grupo de seguidores del cuadro hispano llegaron al recinto de Independencia para dejar en claro su descontento por su cambio de nombre.

La tensión está instalada en Unión Española luego de la polémica decisión de la dirigencia de cambiarle el nombre al Estadio Santa Laura. Bajo la administración de Jorge Segovia, ahora el mítico recinto de Independencia pasará a llamarse Estadio Universidad SEK.

Este hito se da en medio de un fuerte conflicto que mantienen la sociedad anónima que administra a la institución con la Corporación Club Deportivo y Social Unión Española.

Obviamente que una movida de este tipo desató la molestia de los hinchas hispanos, quienes en las últimas horas se han revelado contra la Segovia y compañía, primero en redes sociales y luego con fuertes mensaje instalados en el mismo estadio.

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Barra de Unión Española se lanza contra Jorge Segovia

Por medio de su Instagram la Coordinación Furia Roja publicó un comunicado contra el dirigente, afirmando que “manifestamos nuestro más profundo repudio en contra no solo de la decisión, sino que también de Jorge Segovia, de Perdiguero, de Aguad y toda la silla musical que conforma el directorio”.

“A lo largo de los años aguantamos promesas de ciudades deportivas, estadios modernos, planteles competitivos, e incluso, de ganar la Copa Libertadores. Hasta el momento, y por si Segovia no ha revisado Twitter, estamos en la B, sin liguilla y en el peor momento histórico de nuestro amado club”, agregaron.

Además, escribieron “hacemos el llamado a todos los hinchas de Unión, tanto de galería, como de Andes y Tribuna, a manifestarse en contra de esta asquerosa medida, asistiendo a las distintas actividades que desde ya estamos preparando”.

La bandera que un grupo de hinchas de Unión Española colgaron contra Jorge Segovia.

“A la dirigencia: no nos asusta nada, ni el derecho de admisión ni mucho menos las amenazas de una tropa de marionetas de Sekgovia. Empezó la guerra y no vamos a parar hasta recuperar el club, CUESTE LO QUE CUESTE. Santa Laura es nuestra Catedral, lo sagrado no se toca y la Unión es nuestra vida, con la historia no se transa“, concluyeron.

Por si fuera poco, la misma agrupación de hinchas horas más tarde llegó al Santa Laura para desplegar un lienzo con un mensaje directo contra el dueño del club: “Segovia, Santa Laura es y será de sus hinchas. Segovia CTM”. Se viven momentos de tensión en el histórico elenco hispano.

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En síntesis