“He sido profesional”: Pato Rubio sale al cruce y explica porqué fue a ver partido de la U en Rancagua

Los hinchas hispanos cargaron con el ariete ya que a la misma hora estaba jugando Unión Española ante Deportes Iquique.

Una polémica de aquellas sumó Pato Rubio en medio de la definición de la Primera B. El delantero y referente de Unión Española, fue visto el reciente domingo en Rancagua y presenció en el Estadio El Teniente la histórica goleada de Universidad de Chile por 6-0 sobre Ñublense.

El delantero no fue convocado por la fecha de la Liga de Ascenso Caixun, por lo que asistió en su calidad de franco. Sin embargo, a esa misma hora su equipo visitaba a Deportes Iquique. Lo que desató una oleada de críticas de la parcialidad hispana.

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Por lo mismo, el delantero decidió aclarar lo ocurrido. “Mi obligación como jugador de Unión es ver el partido, lo cual hice porque me llevé mi iPad y vi todo el partido en vivo completo. No cambia que esté en mi casa amargado por no estar jugando o haber ido a ver fútbol”, explicó el amigo de Ronaldinho.

Luego apuntó a que existe una campaña contra su persona y que solo se le carga la mano a él por este mal momento que enfrentan los hispanos.

“Pareciera que la culpa de todo es mía y no es así, yo respeto el lugar donde estoy y he sido profesional en todo sentido , que las cosas se den bien o mal no depende completamente de mí, es un juego colectivo o si no jugaría tenis”, complementó.

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De ahí en más el tono se fue elevando y hasta hubo hinchas que le dijeron que estaba prácticamente “robando” por su nivel este 2026. A lo que Rubio solo decidió ironizar con dichas declaraciones. “Si he robado 20 años jajaja, solo robando los goles, asistencias, títulos también los robé”, comentó.

¿Qué partidos le quedan a Unión Española?

Con la derrota frente a Deportes Iquique, ahora Unión Española está en el noveno puesto con 36 unidades, a tres de zona de Liguilla. Por lo que debe ganarlo todo en la recta final para seguir soñando con el ascenso en la Primera B.

Sus últimos tres partidos son: de local frente a Copiapó el 19 de octubre, luego visita a Santiago Wanderers el 24 de octubre y luego repite de forastero ante Unión San Felipe el 1 de noviembre.