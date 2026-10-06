El argentino confesó que jugó mal a propósito para perjudicar a los Cruzados en 2013.

En el fútbol siempre está la duda de si los jugadores siempre lo dan todo. Quien no tuvo problemas en confesar que jugó mal a propósito fue Emiliano Vecchio, algo que perjudicó a Universidad Católica.

En el Transición 2013, Unión Española y los Cruzados definían al campeón en la última fecha. Si ambos ganaban, eran campeones los Hispanos por mejor diferencia de gol. A Vecchio le tocaba ser juez al medirse a los de Santa Laura con la camiseta de Colo Colo. El problema es que no actuó de manera profesional.

La opinión de una leyenda de U. Católica

Emiliano Vecchio en una entrevista con Sistema Joaco Santos, confesó que jugó mal a propósito ese partido ante Unión Española para que los Rojos fueran campeones y así no celebrara Universidad Católica, cosa que terminó sucediendo así.

Las palabras de Vecchio, donde incluso aseguró que “odiaba a Católica” no cayeron para nada bien entre los hinchas cruzados. Miguel Ángel Neira, ídolo de los de la Franja reaccionó a sus dichos, explicando que fue algo muy notorio.

ver también “Querían matar a un compañero”: Vecchio revela duro episodio de la Garra Blanca en Colo Colo

“En el momento se supo enseguida. Los córner los tiraba muy lejos, a cualquier parte, se notaba mucho. Cualquiera que sepa de fútbol se daba cuenta. Raro que lo cuente ahora siendo un extraordinario jugador. Uno de los pocos extranjeros buenos que ha llegado a Chile“, indicó Neira a RedGol.

A pesar de la muy poca profesional actitud de Vecchio, el cuatro veces campeón con Universidad Católica le bajó el perfil a la situación. De hecho, hasta valoró la honestidad del argentino de 37 años. Para Neira, todo eso ya es capítulo cerrado.

Vecchio perjudicó a U. Católica para intentar ayudar a Unión Española. Imagen: Photosport

“¿Odio a Católica por qué? Puede ser por la rivalidad con Unión Española. Es un error que comete cualquiera. Tal vez si tiraba bien los córner, igual no terminaban en gol. Él siempre ha sido bien directo para opinar, así como era para jugar”, concluyó el mundialista en España 1982.