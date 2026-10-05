Para los dos encuentros que disputarán en octubre, los Cruzados recuperarán hasta nueve futbolistas para el tramo final de la temporada, en busca de meterse en Copa Libertadores.

Luego que en un momento de la presente temporada llegó a tener hasta 15 bajas por lesiones de diversa consideración, el receso por fecha FIFA le trae muy buenas noticias a Universidad Católica para el tramo final de esta temporada.

Según reporta el medio partidario Punto Cruzado, el técnico Daniel Garnero ya cuenta con cinco de los futbolistas que estaban “en enfermería” a su disposición para el próximo encuentro por Liga de Primera, y que para fines de octubre la cifra aumentará hasta nueve.

Los jugadores que ya trabajan a la par de sus compañeros en Católica son el arquero Darío Melo, los delanteros Juan Francisco Rossel, Justo Giani y Amaro Pérez, el juvenil Francisco Daza y el central Tomás Asta-buruaga, que dejó atrás una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

ver también Emblema de Católica se inmola por el sintético del Claro Arena: “Las lesiones son una mala racha, nada más”

Católica vacía su enfermería y recupera a sus figuras

A este grupo se sumarán jugadores que, según la publicación, “viven la etapa final de recuperación y deberían sumar minutos durante el presente mes”, que en principio serán el central Branco Ampuero y el atacante Clemente Montes, ya disponibles para este fin de semana.

Pero además, el citado medio apunta a que el experimentado Gary Medel, con múltiples problemas musculares, y Diego Valencia, quien se recuperó de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, “se espera que puedan ir al menos citados ante Audax Italiano o bien ante Unión La Calera a final de mes”.

Aunque no todo es positivo para Católica, pues figuras como Eugenio Mena, Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez y Juan Ignacio Díaz seguirán al margen por un tiempo más, aunque los dos últimos ya podrán estar disponibles para el mes de noviembre.

A entrenar 👊⚽💥 𝐕𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐔𝐂 ⚪🔵 https://t.co/C0dT4wMStM — Universidad Católica (@Cruzados) October 3, 2026

¿Cuándo juegan Los Cruzados?

Por la jornada 24 en Liga de Primera, Universidad Católica recibe en el Claro Arena al Audax Italiano, este sábado 10 de octubre desde las 20:00 horas.

En síntesis