El español Francisco Pérez Lázaro tomó medidas luego que explotara el conflicto en el camarín cruzado previo al Clásico Universitario.

Pasó exactamente una semana desde que salió a la luz el quiebre dentro del camarín de Universidad Católica entre el entrenador Daniel Garnero y el volante Gary Medel, que acabó con la ausencia del Pitbull por lo que resta de la temporada.

Una serie de dimes y diretes entre el jugador con el cuerpo técnico del club que derivó en la amenaza del bicampeón de América: “¡Mientras siga, no entreno más!“. Conflicto que se convirtió en la primera tarea a solucionar por el nuevo gerente deportivo, el español Francisco Pérez Lázaro.

Según cuenta el diario La Tercera, el nuevo dirigente de Católica se reunió con Medel en dos ocasiones: el viernes, previo al Clásico Universitario que acabó con triunfo por 1-0, y este lunes en el Claro Arena, donde se tomó la decisión de no rescindirle el contrato al volante.

“Señalan que por ahora Medel seguirá en el club, considerando que solo restan cuatro fechas para el término de la temporada”, indica el matutino, quien agrega que “su intervención en este caso se produce incluso antes de asumir de lleno el cargo“, pues partirá de Chile este miércoles.

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Católica mantendrá a Medel tras pelea con Garnero

Cabe señalar que tanto el jugador como el técnico argentino tienen contrato con Los Cruzados hasta el final de la presente temporada, momento en el que Pérez Lázaro y compañía deberán decidir cuál de los dos permanecerá con miras al 2027.

Por lo pronto, la consigna desde la interna de Católica hacia el exterior es “estar todos juntos por el mismo objetivo“, que es alcanzar a Universidad de Chile en el cupo de Chile 2 para la Copa Libertadores. Para ello, este martes volverán a los entrenamientos en San Carlos de Apoquindo.

En esta práctica se espera la vuelta a los trabajos de Medel, quien según el parte médico oficial sufrió una fractura en el dedo pulgar de su mano izquierda. La evaluación y su eventual vuelta a las citaciones será decisión de Garnero.

¿Cuándo juegan Los Cruzados?

Por la jornada 27 en Liga de Primera, Universidad Católica recibirá a Deportes Limache en el Claro Arena, este domingo 8 de noviembre a contar de las 12:30 horas.

En síntesis