Salieron a la luz detalles del incidente entre el "Pitbull" y el técnico de Católica que desataron la furiosa reacción del volante que sorprendió a sus propios compañeros.

Por más que desde Universidad Católica afirmen mediante comunicado oficial que el volante Gary Medel no estará en el Clásico Universitario por una fractura en su dedo pulgar izquierdo, la realidad es que está en conflicto con su técnico Daniel Garnero.

Tanto es así que ni siquiera el propio entrenador argentino pudo desmentir el hecho, limitándose a decir que “pudo haber habido un conflicto, pero de mí no lo van a saber”. En las últimas horas, salieron a la luz nuevos detalles del quiebre entre ambos.

Mientras el periodista Bruno Sampieri confirmó que la tensión entre Medel y Garnero se arrastra desde principios de agosto, y que “por el bien del equipo” dejaron atrás dichos roces, en Radio ADN contaron el momento exacto en que se desató la tormenta en la UC.

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La amenaza de Medel a Garnero que quebró a la UC

La emisora detalla que el bicampeón de América debía presentarse la mañana de este jueves en el Claro Arena con aquellos futbolistas que no jugaron o sumaron pocos minutos ante Audax Italiano para jugar un duelo de entrenamiento ante el equipo de Proyección.

“Antes de iniciar la práctica, el emblemático defensor de la Generación Dorada desató un tenso cara a cara contra el cuerpo técnico que encabeza el argentino Daniel Garnero, el enfrentamiento incluyó fuertes reproches de lado y lado“, agregó el citado medio.

“La discusión escaló a tal punto que Medel lanzó una contundente frase a viva voz antes de retirarse a los vestuarios: ‘¡Mientras siga, yo no vuelvo a entrenar más!’, gritó con fuerza para luego abandonar la cancha ante la estupefacción de los presentes”, finalizó la descripción del incidente.

¿Cuándo juegan Los Cruzados?

En el duelo más destacado de la jornada 26 en Liga de Primera, Universidad Católica recibe en el Claro Arena a la Universidad de Chile, este domingo 1 de noviembre desde las 12:30 horas.

En síntesis

Pese a la versión oficial, Gary Medel se perderá el Clásico por su grave quiebre con Daniel Garnero.

Según reveló Radio ADN, el defensor encaró con dureza al cuerpo técnico antes de un partido amistoso.

El zaguero abandonó la práctica advirtiendo a viva voz que no volverá a entrenar mientras siga el DT.