El chileno derrotó en tres sets a Lorenzo Sonego y se metió entre los ocho mejores.

Alejandro Tabilo sumó un importante triunfo en el ATP 250 de Estocolmo. Venció a Lorenzo Sonego y de esta manera, se metió en cuartos de final del torneo escandinavo.

Jano quema los últimos cartuchos de una exigente temporada 2026. Para poder comenzar de buena manera la próxima temporada, hay que terminar en lo alto la actual. Por esta razón, es relevante lo que está haciendo en las semanas finales del circuito.

El triunfo de Tabilo

Luego de quedar eliminado en primera ronda del Masters 1000 de París ante Rafael Jodar (11°), Alejandro Tabilo (31°) regresó a la cancha en el ATP de Estocolmo. En su estreno tenía un rival que si bien no pasa por su mejor presente, es un peso pesado del circuito.

Lorenzo Sonego es el actual 115°, pero en sus buenos tiempos supo ser el 21° del planeta, lo que demuestra su jerarquía. Su calidad la sacó a reducir en la capital de Suecia y vendió muy cara su derrota frente a Tabilo, quien tuvo que trabajar horas extras para avanzar.

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En casi tres horas de partido, Tabilo se impuso en tres sets por 7-6, 6-7 y 7-5. Solo detalles inclinaron la balanza en favor del chileno nacido en Canadá, quien apretó en los momentos claves para poder imponerse al tano de 31 años en el ATP 250 de Estocolmo.

De esta manera, Alejando Tabilo sigue con vida en tierra escandinava y se mete entre los ocho mejores del torneo. A esta altura ningún oponente es fácil y su rival en cuartos de final será el estadounidense Alex Michelsen, que es el 35° del mundo.

Tabilo sigue con vida en Suecia. Imagen: Getty

Tabilo y Michelsen solo se han enfrentado una vez a nivel ATP. Fue en el Masters de Miami 2026, donde el nacido en la tierra del Tío Sam se quedó con la victoria. Su partido en Suecia está agendado para este jueves 12 de noviembre a las 9:00 horas.