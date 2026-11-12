Con las finales de natación, fútbol 7 y futsal, este jueves terminaron las competencias de los Juegos Preparatorios de Olimpiadas Especiales – Rumbo a Santiago 2027, encuentro internacional que durante cinco días reunió a más de 700 atletas de ocho delegaciones de Special Olympics en el Parque Estadio Nacional: Canadá, Puerto Rico, Paraguay, Malta, Eslovaquia, Hong Kong, Chinese Taipei y Chile.

El evento contempló competencias en cinco disciplinas —atletismo, básquetbol 3×3, natación, fútbol 7 y futsal—, además de instancias de participación comunitaria, promoción de la salud y encuentro entre deportistas y organizaciones. La experiencia permitió poner a prueba aspectos deportivos y organizativos de cara a los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027, que entre el 16 y el 24 de octubre del próximo año reunirán a más de 6.000 atletas y compañeros unificados de más de 170 países.

Las Olimpiadas Especiales prometen ser un éxito el 2027

Tribunas llenas proyectan un gran interés

Las Hinchadas Unificadas fueron uno de los grandes protagonistas de la semana: convocaron a más de 1.200 asistentes por día, que llenaron las tribunas de atletismo y natación y acompañaron a los deportistas en cada jornada de competencia. La iniciativa, conocida internacionalmente como Fans in the Stands, reunió a colegios, universidades, empresas, clubes deportivos y organizaciones sociales, que llegaron en grupo para alentar a los atletas y ser parte de una experiencia de inclusión a través del deporte.

Más allá del apoyo desde las tribunas, el programa busca que quienes participan se conviertan en embajadores de la inclusión en sus establecimientos educacionales, lugares de trabajo y comunidades, acercando a más personas al talento y las capacidades de los atletas de Olimpiadas Especiales.

A esto se sumó “Mundialistas por un Día”, actividad que reunió a representantes de instituciones públicas, empresas y organizaciones sociales con deportistas de Olimpiadas Especiales, promoviendo el deporte unificado y reconociendo el compromiso de 17 entidades con el Sello Inclusivo 2026.

El programa Atletas Saludables (Healthy Athletes) también tuvo un rol destacado, con evaluaciones y atenciones gratuitas en siete disciplinas de salud. Al cierre de los Juegos se habían realizado más de 350 prestaciones a deportistas, reforzando la importancia del bienestar integral como parte de la experiencia de Olimpiadas Especiales.

El impacto de Santiago 2027

La visita de David Evangelista, presidente y CEO de Special Olympics, fue otro de los momentos relevantes de la semana. En su primera jornada en Chile, recorrió distintas instalaciones del Parque Estadio Nacional, conoció el desarrollo de las competencias y sostuvo encuentros con autoridades de Gobierno y representantes de la organización de Santiago 2027.

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En su balance, Evangelista valoró el trabajo que está realizando el país y proyectó el impacto que tendrán los Juegos Mundiales en materia de inclusión: “Chile se está preparando muy bien y el ejemplo son estos notables Juegos Preparatorios. Esto va a transformar el país. De hecho, el propio Gobierno afirma que esto transformará a Chile; lo conversé con el ministro Francisco Riveros. Él me dijo que se está invirtiendo para cambiar el país en cuanto a la inclusión y el deporte”.

También destacó el efecto que generan los atletas en la sociedad: “Los atletas de Olimpiadas Especiales transforman los corazones y las mentes de muchísimas personas. ¿Cómo no van a ser capaces de transformar a toda una nación?”. Y puso énfasis en la proyección regional del evento: “Los Juegos Mundiales Santiago 2027 tendrán un enorme efecto multiplicador en toda América Latina, porque todo el continente ve a Chile como un modelo”.

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Por su parte, el ministro del Deporte, Francisco Riveros, destacó la oportunidad que representa recibir este evento y el legado que busca construir el país: “Estamos orgullosos de abrir las puertas de nuestro país a miles de atletas que nos demostrarán que el deporte no conoce límites y que es una expresión de superación, coraje y unión. Santiago 2027 será mucho más que un evento deportivo de clase mundial: será una oportunidad para avanzar hacia un Chile más inclusivo, donde todas las personas tengan espacios para desarrollarse, participar y ser valoradas”.

Una ceremonia hacia Santiago 2027

La jornada culminó con la ceremonia de clausura en el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional, que reunió a atletas, delegaciones, autoridades, representantes de Special Olympics y miembros de la organización. La celebración contempló momentos protocolares, discursos institucionales y gubernamentales, y reconocimientos a los voluntarios, que fueron parte fundamental del desarrollo de los Juegos Preparatorios.

Uno de los momentos simbólicos fue la bajada de la bandera de Special Olympics, que marcó el cierre formal de esta experiencia internacional y el inicio de una nueva etapa rumbo a 2027. La ceremonia contó además con presentaciones artísticas dirigidas a los atletas y asistentes, en una celebración que puso en valor el encuentro, el deporte y la inclusión, de cara al desafío de recibir por primera vez en Latinoamérica los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales.